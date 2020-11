Több ezer tanulóvezetőt segített jogosítványhoz a szolnoki oktató

Hagyományosan a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezetének szervezésében megrendezett Prima díj gálán adják át az Év vállalkozója elismeréseket az arra legérdemesebbeknek. Az Év gépjárművezető-oktatója kitüntető címet idén Barabás László, a szolnoki Favorit Autósiskola vezetője vehette át a szeptemberi ünnepségen.

– Fiú lévén gyermekként igencsak érdekelt a technika. Csodálattal és buzgó kíváncsisággal néztem az úton közlekedő járműveket, tetszett ez az én ifjúságomba berobbanó mozgó világ – mesélt fiatalkoráról a tősgyökeres szolnoki Barabás László.

– Az általános iskola elvégzését követően remek választás volt továbbtanulás szempontjából az akkor nagy népszerűségnek örvendő 633. számú Petőfi Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet, közismertebb nevén a „hatharminchármas”. Autószerelő-tanonc lettem. Amikor befejeztem az iskolát, és letöltöttem a kötelező sorkatonaságot, a képesítéssel a zsebemben, 1973-ban elhelyezkedtem az Autóbusz-közlekedési Vállalatnál, az AKÖV-nél, a későbbi 7. számú Volánnál.

– Itt hamarosan megszereztem a már meglévő A, B, C mellé az E és a D kategóriás jogosítványt, majd mindezen engedélyekhez a járművezetői szakoktatói okleveleket is. Közben buszsofőrként dolgoztam. Csuklósokat vezettem, és amikor megérkeztek az állományba a panorámás járművek, azt gondoltam, hogy ambiciózus fiatalként engem is felültetnek az egyikre. Nem így történt. A panorámásokat a régi bútordarabok kapták meg.

Kissé megorroltam ezért, és otthagytam a buszozást, majd 1975-ben elhelyezkedtem az Autóközlekedési Tanintézetnél, az ATI-nál, ahol huszonkét esztendősen gépjárműoktató lettem.

– Szakmai pályámat az általam nagyra tisztelt Pethes Alajos egyengette, akinek nagyon sokat köszönhetek – emlékezett pályafutása kezdetére a most hatvanhét esztendős szakember.

– Az eltelt negyvenöt év alatt úgy háromezer embert oktattam járművezetésre: személygépkocsira, buszra, teherautóra, azon belül pótkocsisra, valamint motorra. B kategóriát a ’70-es, ’80-as években Zsigulival, majd Ladával oktattam. A rendszerváltást megelőző években egyre népszerűbb és profitorientáltabb lett gazdasági munkaközösségeket alakítani, és ebben a kisvállalkozói formában dolgozni. 1985-ben lettem tagja egy GMK-nak, amelyből ’89-ben kiváltam.

– Az első nyugati, saját tulajdonú kocsim egy Volkswagen Golf volt, azóta hűséges vagyok ehhez a márkához. A Favorit Autósiskolát, mint vállalkozást a gépjárművezető-képző kft.-t 1998-ban alapítottam. Eleinte egyedül dolgoztam benne, jelenleg öt munkatársam van. A feleségem 2011 óta végzi az adminisztrációs és egyéb háttérmunkát – számolt be a jelenről is az Év gépjárművezető-oktatója.

Barabás László érdeklődésünkre elmondta, a mai járműtechnikával könnyebb az oktatás, mint a néhány évtizeddel ezelőtti flottával. Azonban régebben a tanulóvezetők jobban tisztelték az oktatójukat, mint manapság.

– Amikor huszonéves oktató voltam, még az ötvenes éveikben járó idősebb tanulók is tisztelettel voltak irántam. Ma, közeledve a hetvenhez, azt tapasztalom, hogy a fiatalok nehezebben fogadják el az idősebb szakember véleményét. Persze, tisztelet a kivételnek! Szóval, megváltozott a világ – érzékelteti az idő múlását a szakoktató.

Mint számos kollégája és azok, akik gépjárművel, ülőpozícióban végzik napi munkájukat, Barabás László is „sofőrbetegségekkel” küszködik. Gerincproblémái vannak a sok üléstől. Régi hobbijáról, a barátságos fociderbikről már rég lemondott. Marad számára kikapcsolódás gyanánt a horgászat, valamint a Holt-Tisza-parti családi házában a kerti munka.

László negyvennégy esztendeje él boldog házasságban. Ha úgy dönt, hogy végleg nyugállományba vonul, úgy valószínűleg egy szem lánya fogja átvenni tőle a cégvezetői, illetve a gépjármű-oktatói váltóbotot a Favorit Autósisko­lában…