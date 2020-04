Több kőröstetétleni pályázat is csúszik a járványhelyzet miatt

A koronavírus-járvány elleni védekezés mindenütt próbára teszi a lakosságot és az önkormányzatokat egyaránt. Megnéztük, hogy térségünk egyik legkisebb településén hogyan alakította át a mindennapokat a veszélyhelyzet.

– A rendezvényeink az idén biztosan elmaradnak. A virágosítás és a falu rendbe tétele azonban nem szenved majd hátrányt – ecsetelte a falubeli állapotokat a község polgármestere. Pásztor Imre arról számolt be, hogy a település aktuális pályázatait is érinti a járványhelyzet. Mint mondta, az első félévre tervezett pályázataik határidejét az év végére tolnák ki, a projektek elkészítésének meghosszabbítását kérte a hivatal. Emiatt a temetői ravatalozó felújítása és a falusi szálláshely kialakításának határideje is módosulhat.

A polgármester szerint a lakosság fegyelmezetten tartja magát a veszélyhelyzetben előírtakhoz. Vallja, hogy a kistelepülésen másként élik meg az emberek a korlátozásokat, mint a városokban.

– Nálunk, faluhelyen, egészen biztos, hogy olyan gyönyörűek lesznek a kertek, mint még soha! Azt látom, hogy ezekben a hetekben még az is veteményezik és rendbe teszi a háztájit, aki eddig nem igazán foglalkozott ezzel. Sokan mozdulnak ki a lakásból a kertekbe, ha jó az idő – tette hozzá.

Több más településhez hasonlóan, itt is nagy hangsúlyt helyeznek a koronavírus-járvány elleni védekezésre, a lakosság védőeszközökkel való ellátására. Pásztor Imre hangsúlyozta, az önkormányzat saját költségén szájmaszkokat varrat minden falubelinek. Azokat csütörtökön a 65 év felettieknek, jövő héten pedig a lakosság többi részének juttatják el.

– Szerencsére a faluban eddig nincs regisztrált fertőzött, és örülnénk, ha nem is lenne. A maszkokat is azért osztjuk, hogy onnantól kezdve, hogy valaki maszkkal rendelkezik, közterületen ebben közlekedjen. Ezt egy kísérőlevélben is megírjuk majd a lakóknak. A korlátozásokat egyébként betartják a helyiek. A postára nálunk egyszerre csak egy személy mehet be, a többieknek az ajtó előtt kell várakozniuk, a boltba pedig kettesével engedik be a vevőket – részletezte Pásztor Imre. Megtudtuk, a helyi időskorúak szokásos ellátását nem befolyásolja a járvány. A nyugdíjasoknak történő ételkihordás továbbra is folyamatos.

– Tetétlenen jól működik, hogy a szomszédok segítik egymást, például az időseknek történő bevásárlásban is. Ha pedig a hivatalt kéri a nyugdíjas, mi is segítünk ebben. Egy nyolcszáz fős kis faluban azt gondolom, ez jól kezelhető. A vásárlásra és a gyógyszerkiváltásra korábban is fel voltunk készülve, mindez régóta működik a faluban. Ami változott, hogy a létszám kis mértékben növekedett – mutatott rá a polgármester. Majd közölte, a közmunkásoknak a vírushelyzet miatti intézkedések nem jelentenek többletmunkát az elmúlt hónapokhoz képest.

A közelmúltban kiépített kondipark nyitvatartását illetően Pásztor Imre kiemelte, a létesítményt lezárták, így egy ideig biztosan nem használhatják a sportolni vágyó fiatalok a húzódzkodó és függeszkedő eszközöket.