Több jászkunsági kistelepülésen évek óta nő a lélekszám

Az elmúlt években megyénk több kistelepülésén is emelkedett az ott élők száma. Sok helyen a fiatalok támogatásában látták a megoldást.

A tíz évvel ezelőtti, 2011-es állapotokhoz képest legnagyobb arányban – 11,36 százalékkal – Berekfürdőn gyarapodott a lakosság. Ezzel messze megelőzte az utána következő Tiszabőt, ahol ugyanezen időszak alatt 7,24 százalékos volt a népesség növekedése. A listában harmadik legnagyobb arányú gyarapodást produkáló Jászapátit (5,37 százalék) ugyanakkor az elmúlt évben a fogyatkozás jellemezte, az utóbbi egy évben például 86 fővel csökkent az ott élők száma.

Munkahelyet is találhatnak maguknak a betelepülők

Vajon mi az oka, hogy tíz év alatt jelentősen, 138 fővel nőtt Berekfürdő állandó lakosainak száma, amely így meghaladja az 1350-et? – tettük fel a kérdést Molnár János polgármesternek.

– Úgy gondolom, alapvetően azért, mert Berekfürdő egy biztonságos, jó és jól élhető település. Igaz, hogy a munkahelyek elég egyoldalúak, szinte csak a turizmushoz köthető, de stabilak. Most a koronavírus-járvány miatt ez nem jó, de bízunk benne, hogy hamarosan újraindul az idegenforgalom.

– A másik oka, hogy a fiataljaink egy része is helyben telepszik le, de más településekről is költöznek ide, s építkeznek, telket, vagy meglévő házat vesznek. Sokan szívesen költöznek Berekfürdőbe, mert nyugodt, megbízható település. A jó közbiztonság a lakosoknak is köszönhető, de a polgárőrség is jól végzi a dolgát – fogalmazott a faluvezető, aki szólt arról is, hogy az üdülőtulajdonosok között is akad néhány átjelentkező, aki egész évben sokat van itt, így élete jó részét a faluban tölti, vagy nyugdíjas lett, és ide költözik akár külföldről is.

– A fiatalokra gondolva most építünk egy minibölcsődét. Jól működik az óvodánk és az 1–8. évfolyamos általános iskolánk, ami a közbiztonság mellett ugyancsak jelentős vonzerő.

Akad, aki a fővárost cserélné Zagyvarékasra

Zagyvarékason is évről évre emelkedik a lélekszám. Idén január elején már 3801 főt tartottak számon állandó lakosként a községben,

ez a szám hetvenhéttel több, mint egy évvel korábban.

– A csok és a pandémia az oka, hogy mind többen akarnak ide költözni, a születések száma csak minimálisan nőtt – mutatott rá Kurucz László polgármester. – Budapestről érkeznek többen is, hogy eladó házat keressenek, olyanok, akik home office-ban dolgoznak, és megelégelték a városi bezártságot. De már Győrből is akadt jelentkező, hogy itt szeretne házat vagy telket vásárolni.

Duplájára emelkedtek az ingatlanárak

A 2017–2018 között jelentkező visszaesést követően évről évre nő Tiszavárkony lakosainak száma is, szintén a betelepülések miatt.

– Szép a település és fejlődik, kellemes, élhető a környezet, itt folyik mellettünk a Tisza is. Az ilyen nyugodt helyre szívesen kiköltöznek a városból a családok – tárta fel az okokat Hegedűs István polgármester.

– Folyamatosan keresik az eladó ingatlanokat, arra is van példa, hogy idős emberek házára alkudoznak a leendő örökösökkel. Az utóbbi öt évben közel duplájára emelkedtek az ingatlanárak. Vonzó, hogy Tiszavárkony könnyen megközelíthető, a tömegközlekedés is megfelelő.

Főleg fiatalok költöznek ide, a csokot is igénybe véve – számolt be róla a polgármester.

Néhány éve programot indított az önkormányzat

Más települések is rendelkeznek hasonlóan kedvező adottságokkal, mégis megesik, hogy népességfogyással küzdenek. Fegyverneken például most 27,72 százalékkal kevesebben élnek, mint egy évtizede, itt a legnagyobb arányú a népességfogyás.

– Öregszik a település – mondta a jelenség okáról Tatár László polgármester.

A településvezető szerint nagyon sok fiatal máshol keresi a boldogulást, sokakat vonz a külföldi munka és a nagyobb városok. Mint mondta, a születési és halálozási arányok megfordultak az utóbbi évtizedben. Míg 2010-ben még közel 7000 fő volt a lakosság létszáma, s 90–100 gyermek született évente, a halálozások száma pedig körülbelül nyolcvan volt, manapság viszont az évi nyolcvan születésre 120–140 halálozás jut.

– Az infrastruktúránk jó, hiszen bölcsődénk, óvodáink és iskoláink is vannak, működnek vállalkozások is a városban, de máshol, főleg a nagyvárosokban multicégeknél többet lehet keresni. Egy idő után pedig sokan megunják az ingázást és elköltöznek. Fegyverneken jelenleg a lakosság mintegy tíz százaléka hetven év körüli, vagyis egyértelműen látszik, öregszik a település – mondta a polgármester.

Hozzátette, éppen ezért indította útjára az önkormányzat néhány éve az Esély Otthon Fegyverneken című programot, amely elsősorban diplomás fiatalokat, főleg a hiányszakmákban dolgozókat célozza meg. Tavaly nyolc ingatlant újítottak fel, melyben ingyen lakhatnak a pályázók, jelenleg mindegyik lakás foglalt.

A polgármester szerint a csok is kedvező hatással lehet a romló demográfiai adatokra.

– Mostanában alig győzzük leszervezni a házasságkötéseket, annyira megnőtt a számuk. Csak a múlt héten legalább öt volt, és a héten is adunk össze párokat. Ha a fiatalok már eldöntötték, hogy összeházasodnak, nagy az esély rá, hogy gyermekek is születnek – tette hozzá Tatár László.