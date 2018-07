Több megyei tűzifa-kereskedő ellen is eljárást indított a Nébih

Fel kell tüntetniük a hirdetésekben a tűzifát árusítóknak a hatóságtól korábban igényelt technikai azonosítószámukat – a szigorítással a csalások visszaszorítása a cél. A megyei kereskedőknél is tártak fel szabálytalanságokat az ellenőrzések.

A nyár még csak nemrég kezdődött, mégis sokan már a téli tüzelő beszerzését fontolgatják. Aki teheti, ezekben a hetekben veszi meg a tűzifát, hogy annak legyen elég ideje kiszáradni, ami magasabb fűtőértéket eredményez.

Minden évben megjelennek árusok, akik megpróbálják átverni a gyanútlan vásárlókat. Idéntől azonban életbe lépett egy jogszabály, ami lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy a csalókat már a megrendelést megelőzően, a hirdetések alapján kiszűrjék.

Az előírás szerint a tűzifát értékesítőknek be kell jelentkezniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hatósági nyilvántartásába, és a hirdetésekben fel kell tüntetniük a hivatal által kiadott ún. EUTR technikai azonosítószámot.

Akik a saját erdejükből kívánnak faanyagot eladni, elegendő az erdőgazdálkodói kódjukat jelölni. Mindkét azonosítószám lehetővé teszi a hirdető azonosítását, így a vele szembeni panaszok, reklamációk is könnyebben érvényesíthetők – olvasható a Nébih közleményében.

Célszerű azonban megrendelés előtt a hirdetésben szereplő azonosítószám valódiságát is leellenőrizni: a Nébih honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso) ez egyetlen kattintással megoldható. Az újságokban, interneten megjelenő hirdetéseket a hatóságok is ellenőrizni fogják, de az előírások betartását is folyamatosan vizsgálja a szervezet.

– Hatósági nyilvántartásunk szerint nyolc Jász-Nagykun-Szolnok megyei jogsértést tártunk fel eddig és folytattunk le eljárást, melyek közül hét még tavaly történt – közölte hírportálunkkal a Nébih.

– Öt esetben a környező országokból behozott fatermék eredetét igazoló dokumentumok voltak hiányosak, amelyek miatt kétséges volt a tűzifa legális eredete. Két esetben az ellenőrzött faanyag-kereskedők tevékenységüket a törvényben elrendelt regisztrációs kötelezettség teljesítése nélkül végezték.

– Egy esetben a kereskedő nem vezetett megfelelő nyilvántartást a vásárolt és eladott tűzifáról, valamint kereskedelmi partnereiről, így nem lehetett nyomon követni a fatermékeket. Egy esetben pedig a Nébih egy szolnoki panaszos bejelentése alapján egy budapesti székhelyű cég működését tiltotta meg, mivel az a fogyasztókat is megkárosító magatartása mellett ismeretlen eredetű fát forgalmazott.

A hatóság hírportálunknak adott válaszában arra is kitért, hogy a hazai jogszabály a kis- és közepes méretű vállalkozások érdekeit rendkívül erősen védik.

Így bírságolás helyett az első esetben elkövetett jogsértések miatt a Nébih figyelmeztetésben részesítette az érintett vállalkozásokat. Ismételt jogsértés esetén azonban az erdővédelmi bírság nagyon komoly összeg is lehet, így ötvenezer forinttól akár húszmillió forintig is terjedhet.

– Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a fatermékek közül a tűzifa, hengeres fa, apríték szállításához szigorú számadású szállítójegyet kell használni, amelyen minden, a fatermék eredetével, mozgásával kapcsolatos adatot fel kell tüntetni – hívta fel a figyelmet a hatóság.

– Ennek hiányában több szabálysértési feljelentést is tettünk a fuvarozók ellen a szabálysértési hatóságnál, illetve esetenként az eljárás lezárásáig és a legális eredet tisztázásáig az érintett szállítmányt hatósági zár alá is helyeztük.

A hatóságtól azt is megtudtuk, hogy a Nébih saját és társhatósági eljárások, nyilvántartások alapján minden évben közzéteszi az ország egészére vonatkozóan, megyei lebontású kockázati elemzését az illegális fakitermelés és kereskedelem vonatkozásában. Eszerint Jász-Nagykun-Szolnok megye tavaly közepes kockázati besorolást kapott. A jelentések a Nébih EUTR portálján bárki számára elérhetőek.

Mindig kérjünk nyugtát, számlát!

– A lakosság saját védelme érdekében azzal tud a legtöbbet tenni, ha mindig csak megbízható kereskedőtől vásárol, és csak szállítójegy, számla vagy nyugta ellenében vesz át fát – áll a Nébih válaszában.

Ellenőrizzük, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető megnevezése, telephelye, erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma fel van-e tüntetve. Minőségi kifogások előfordulhatnak ilyen esetekben is, de az adatainak megadását vállaló hirdető, kereskedő felé mindenki nagyobb bizalommal fordulhat.

Ha mégis ettől eltérő magatartással találkozunk, akkor próbáljuk meg a lehető legpontosabban rögzíteni a problémás vásárlás adatait (telefonszámok, tehergépjármű rendszáma, a szállítást végző cég, személyek bármely azonosító adat), majd azt a Nébih zöldszámán, vagy elektronikus elérhetőségein továbbítsuk a hatóság felé.