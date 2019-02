Több miklósi út is járhatatlanná vált, de már elkezdték a helyreállítást

Járhatatlan, sáros utcákra panaszkodnak a törökszentmiklósiak, és a városhoz tartozó településrészen élők. Törökszentmiklóson még 2017 novemberében kezdődött nagyszabású szennyvízberuházás, amely egyszerre több helyszínt is érint.

– Most viszonylag felszikkadt a szél miatt, de továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak. Amellett, hogy hatalmas a sár, az enyhülés miatt besüllyedt aknatetők miatt is balesetveszélyes az utca – panaszolja a Szakállas telepen élő Csipes István.

A Törökszentmiklóshoz tartozó városrészben tavaly nyáron kezdték kiépíteni a szennyvízhálózatot. Azt mondja, bár ősszel befejezte a kivitelező a munkát, azóta sem állították helyre az eredeti állapotokat.

– A gyerekek busszal járnak iskolába, a buszmegállóig gyalog mennek, csapadékosabb időben még a járdán is bokáig érő latyak van. Amikor kiállok a garázsból, ebbe lépek bele, viszem be az autóba, a munkahelyre vagy a házba. Mi csak annyit vártunk el, hogy ahol elhaladnak, ott legalább zúzott kővel beterítik, de még ilyen sem történt – bosszankodik.

Nem csak Szakállason okoz gondot a sár, több külterületi településrészen és belterületi utcában is.

– Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kivitelezővel annak érdekében, hogy a lakosságot érintő problémákat a lehető leghamarabb orvosoljuk – válaszolta kérdésünkre Markót Imre, a város polgármestere.

– A legutóbbi egyeztetésen született megállapodás alapján a héten a kivitelező és a hivatal munkatársai közös bejáráson vesznek részt a nyomvonalon lévő süllyedések, a balesetveszélyes úthibák feltárása érdekében. A végleges helyreállítások pedig tavasszal lesznek.

– Azokon a településrészeken, ahol gerincvezeték építése szükséges még, ott a kivitelezést követően, a csatornaszakaszok átvétele után kezdődhet meg a helyreállítás, de ezeket is várhatóan júniusra elkészíti a kivitelező – mondta.

A város belterületi részein február-március hónapban készül el a helyreállítás. A keleti városrész utcáinak helyreállítási munkálatai március végéig fejeződnek be, az érintett nyolc utca 10–15 centiméter hengerelt kőborítást kap. Ezeken a helyeken egyébként a csatornázás előtt sem volt szilárd burkolat.

Külterületen nyárra végeznek a munkákkal

– Szakállason, a falusi településrészben az átvágott és összetört aszfaltburkolatot a megfelelő vastagságú útalappal és aszfaltburkolattal állítják helyre, várhatóan 2019. május végéig. A Holt-Tisza-parti utak, valamint a gát, falu és lejáró közötti szakasz helyreállításáról érdemi megállapodásunk még nincs, a napokban egyeztetünk a helyreállításról, és ezt követően fogok tájékoztatást adni erről – mondta Markót Imre polgármester.

– Surjányban a csatornavezetés jellemzően útburkolat alatt történt. Az érintett terület itt is útalapot és aszfaltréteget kap majd. Mivel itt még körülbelül nyolcszáz méter vezetéképítés hátra van, ezért a helyreállítás 2019. május végéig fog megtörténni.

Óballán a Fő utcát a Jégvirág utcával összekötő út teljesen tönkrement.

– Itt huszonöt centiméter vastag útalap készül új aszfaltburkolattal, várhatóan szintén 2019. május végéig. A Gyöngyvirág utcát a kivitelező felvonulási útként használta, a szórt makadám út teljesen eltűnt. A kivitelező írásbeli vállalása az útburkolat helyreállítását nem tartalmazza. Ezt külön kérni fogjuk, és a szakállasi Holt-Tisza-parthoz hasonlóan, az egyeztetést követően fogok tájékoztatást adni – tette hozzá a polgármester.