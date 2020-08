Több mint 34 millió forint jut megyénkben játszótér fejlesztésre

Újabb játékokkal gyarapodhatnak a kistelepülések, játszótereket újíthatnak fel a Magyar Falu programnak köszönhetően.

A projektben az ötezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzatai nyújthattak be pályázatot a tulajdonukban lévő óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére. A közelmúltban közzétett nyerteslistából kiderült, kilenc megyei település is örülhet a támogatásnak.

Tiszajenő önkormányzata közel 2 millió 248 ezer forintot nyert játszóudvar fejlesztésre.

– Az óvoda udvarára szeretnénk játékokat vásárolni a pénzből – árulta el Virág József polgármester.

– Nálunk két óvodai csoport van, a kisebbek már két és fél éves kortól járhatnak az intézménybe. Külön játékaik vannak a csoportoknak. Az óvodaudvart már fejlesztettük, de a kicsiknek nincs hintája, csúszdája, a támogatásból ezt fogunk beszerezni. Előzetesen átbeszéltük az igényeket a vezető óvónővel, majd egyeztettünk a játszótérépítő céggel, így konkrét elképzelésekkel, kész tervekkel nyújtottuk be a pályázatot. Még az idén megkapják a játékokat a gyerekek. Nálunk az óvoda szervezi a szüreti rendezvényt, ahol a bál bevételéből, támogatásokból jutnak egy kis pénzhez, amiből fejlesztgethetnek. Ez a bál az idén elmarad, ezért is jött nagyon jól ez a pályázati lehetőség – mutatott rá a polgármester.

Jászágón is pályázott az önkormányzat az óvodai játszóudvar fejlesztésére.

– Kerítésépítésre nyújtottunk be pályázatot, mert nagyon időszerű annak cseréje. A jelenlegi kerítés ugyanis 1972-ben készült, már elavult – mondta érdeklődésünkre Mozsár Lászlóné polgármester.

– A fejlesztésre információink szerint ötmillió forintot kapott a település. Még idén szeretnék megvalósítani a beruházást.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Tiszainokán is új játszótér épül. A meglévő elemeket tizenkét éve telepítették, a fa játékok tönkrementek. A várat két- három éve le is bontották.

– A faluban közkedvelt hely a játszótér, de még a környékbeli településekről is sokan járnak át hozzánk. Évek óta nagy az igény a felújításra – válaszolta megkeresésünkre Kiss Erzsébet Eliza, Tiszainoka polgármestere. Hozzátette: a hivatalos támogatói okiratot még nem kapták meg, de az előzetes tájékoztatások szerint közel ötmillió forint jut a fejlesztésre.

– A hinta és a libikóka állapotából kifolyólag maradhat. Egy komplett váras, csúszdás, mászóka rendszert szerzünk be a megítélt összegből – részletezte.

A sportpálya melletti játszóteret már tavaly lezárták Csépán. A játékok balesetveszélyesek voltak, már minősítve sincsenek. A falubeli gyerekek a szomszéd településre járnak át játszani.

– A felújítás többe kerülne, mint az új elemek beszerzése – mondta Pintér Csaba Gábor polgármester.

A Magyar Falu Programban közel öt millió forintot nyert a település a játszótér felújítására. Mászóvár, dupla hinta, de még libikóka és egyéb játékok is kerülnek a kijelölt területre.

– Amint az utalás megérkezik, rendelhetjük az elemeket, így heteken belül új és biztonságos játszótéren múlathatják az időt a legkisebbek – hangsúlyozta, majd hozzátette: ősszel a parkrendezési tervben be is fásítják.

Szelevény központjában is bővítik a játszóteret.

– Eredetileg Haleszba szerettünk volna építeni egyet, de a terület tulajdonviszonyait nem sikerült rendezni, így idén egy kisebb összegre pályáztunk, amiből néhány játékelemet szerzünk be. Jövőre újra beadjuk az igényünket, hogy a településrész egy új játszótérrel bővülhessen – válaszolta megkeresésünkre Kerekesné Holló Helga polgármester.

Tószegen is sikert könyvelhetnek el. A játszótérépítést is magába foglaló pályázaton mintegy 5 millió forintot nyert a település, így ott is új közterületi játszótér létesül. Az előírásoknak megfelelő, komplett játszótér még október végéig elkészül a községi sporttelepen, a street workout pálya mellett.