Több mint 40 kilométernyi útszakaszon dolgoznak jelenleg

A kánikula nem éppen ideális idő az aszfaltozásra. Mindenesetre nagy erőkkel dolgoznak a kivitelezők megyénkben is. Folytatódik a 2018-ban megkezdett, alacsonyabb rendű – négy és öt számjegyű – mellékutak felújítása, de a Magyar Falu Program keretében is indulhatnak el beruházások.

Több mint hatvanegy kilométernyi útszakasz újult meg megyénkben tavaly. Ennek egyik fele hazai, központi költségvetési forrásból, közel hárommilliárd forint értékben, míg a másik fele a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) belül, több mint kétmilliárd forintból.

Idén eddig a Szolnok–Jászkisér összekötő út két kilométeres szakaszának felújítása zárult le, mintegy nettó kétszázkilencvenhétmillió forintból – tudtuk meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályától.

Teljes körű felújításon esett át tavaly a Karcagi és a Szelevényi bekötőút, valamint számos összekötő út, többek között Pusztamonostor–Jászárokszállás, Kisújszállás–Mezőtúr, Öcsöd–Martfű, Kuncsorba–Túrkeve, Tiszaföldvár–Mezőtúr, Szolnok–Jászkisér és Szolnok–Tiszasüly között. Emellett a 46-os, 32-es, 34-es és 4-es számú főút egyes szakaszain, valamint a Túrkevei Nagykunsági-főcsatorna-hídon is dolgoztak a munkagépek.

Jelenleg a TOP-programon belül 11,4 kilométeren, hazai forrásból pedig 28,9 kilométeren zajlanak felújítások. A 4628-as jelű, Tiszaföldvár–Mezőtúr összekötő úton 2,6 kilométeren, a 4-esen, a Budapest–Debrecen–Záhony főúton 2,8 kilométeren, a 32-esen, a Hatvan–Szolnok főúton 14,3 kilométeren és a 3225-ös jelű, Szolnok–Jászkisér összekötő úton 9,2 kilométeren.

A 3216-os jelű, Fegyvernek–Tiszafüred összekötő út több mint kilenc kilométeres szakaszán is jelenleg végzik a felújítási munkálatokat. Ennek során a kivitelezők a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről gondoskodnak.

A 34106-as jelű, Berekfürdő bekötőút közel két kilométeres szakaszának teljes körű felújítása is most zajlik. Itt a kopóréteg profilmarásán, részlegesen kötőréteg, kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítésén kívül az érintett buszmegállók felújítását is elvégzik.

Emellett mindkét helyszínen új, tartós útburkolati jeleket festenek fel, valamint a KRESZ-táblákat is lecserélik, illetve pótolják. A beruházások megvalósulását követően nő a forgalombiztonság, nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala, és az utazási időben is rövidülés lesz tapasztalható.

Augusztusban hazai forrásból további 3,1 kilométeres szakaszon indulnak el felújítási munkák a 3225-ös jelű, Szolnok–Jászkisér összekötő úton, illetve a Magyar Falu Program keretében összesen több mint 26,3 kilométeren indulhatnak el beruházások megyénkben.

Út száma Út neve Érintett település Építési hossz (m) 3225 Szolnok–Jászkisér összekötő út Besenyszög 3588 3231 Pusztamonostor–Jászárokszállás összekötő út Jászágó 2472 3217 Kunhegyes–Tiszaszőlős összekötő út Tiszaszentimre 4079 3231 Pusztamonostor–Jászárokszállás összekötő út Jászágó 1076 3216 Fegyvernek–Tiszafüred összekötő út Tiszaroff 2041 3231 Pusztamonostor–Jászárokszállás összekötő út Pusztamonostor és Jászágó 1000 3216 Fegyvernek–Tiszafüred összekötő út Pusztataksony 520 3216 Fegyvernek–Tiszafüred összekötő út Abádszalók 1250 46161 Mesterszállás bekötőút Mesterszállás 1850 32134 Jászdózsa bekötőút Jászdózsa 1030 32 Hatvan–Szolnok főút Alattyán 2068 4629 Törökszentmiklós–Martfű összekötő út Kengyel, Martfű 5351

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.