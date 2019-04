Több mint 30 motoros okozott balesetet megyénkben

Épphogy csak elkezdődött a motoros szezon, de már több baleset is történt megyénkben, Abonyban pedig halálos áldozatot is követelt egy karambol. Érdemes a motorosoknak mind a járművüket, mind saját magukat felkészíteni, mielőtt nyeregbe pattannak.

Tizennyolc motoros és tizenhat segédmotorkerékpáros okozott személysérüléses balesetetet tavaly megyénkben az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóságának kimutatása szerint. Hazánkban pedig 661 ilyen esetben helyszíneltek a rendőrök.

Dávid Mónika őrnagy, a megyei balesetmegelőzési bizottság titkára lapunknak elmondta a motorosok a „gépesített járművek” kategóriájának legvédtelenebb képviselői, akiknek a halálozási kockázata közlekedési baleset esetén nyolcszor nagyobb, mint a személygépkocsit vezetőké.

– A motorosok testi épségét nem védik olyan műszaki megoldások, mint a járművekben utazókét, így közúti baleset esetén a motorkerékpárosok teste szinte közvetlenül érintkezik a talajjal – fejtette ki Dávid Mónika.

– Lakott területen belül a városi forgalomnál lényegesebben gyorsabban haladnak a motorosok, még akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet. Gyorsabban váltanak sávot és az előzési manővereket is lendületesebben hajtják végre. Gyakori koccanási ok, hogy az autós hirtelen meglát egy szabad helyet a másik sávban, és azonnal oda kapja a kormányt. Ha mögötte éppen jön egy motoros és nem néz a visszapillantó tükörbe, akkor be is következik az ütközés.

– A komoly sérüléseket, vagy halált okozó motorbalesetek leginkább nem a nagy sebességből adódnak, hanem abból, hogy nem adnak nekik elsőbbséget, vagy szabálytalanul kanyarodnak. Figyelni kell, mert a motoros már egy kisebb lökés után is beeshet egy autó, vagy busz alá, mely súlyos sérüléssel járhat – hangsúlyozta a szakember, aki néhány tanácsra is felhívta a motorosok figyelmét.

A legfontosabb, hogy kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárral közlekedjünk, és tartsuk be a közlekedési szabályokat. Fokozott figyelemmel hajtsuk végre a különféle manővereket, például előzést, kanyarodást, és tartsuk be a sebességhatárokat. Mindig az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk.

Minden tavasszal tartanak balesetmegelőzési tréningeket motorosoknak megyénkben is. A mezőtúri rendezvény szervezője, Anka János már harminckét éve motorozik, és szerinte komolyan kell venni a biztonságot.

– Amikor az ember először felül akár egy segédmotorkerékpárra, meg van róla győződve, hogy vele nem történhet semmi baj, tehát rövidnadrágban, cipőben, kesztyű nélkül motorozik. Amikor aztán nem nagy sebességnél, például 30 kilométer/óránál, elcsúszik és a fél karjáról, combjáról lehorzsolódik a bőr, utána már rendesen felöltözik motorozás előtt – számolt be tapasztalatairól Anka János.

– Ezekről szoktunk beszélni a tréningeken is, hogy hogyan előzzük meg az ilyen eseteket. Vegyünk fel legalább térd-, könyök- és hátvédőt, bukósisakot, valamint kesztyűt. Ez az alap, enélkül senki ne üljön motorra, mert kis sebességnél is nagyon érdes az aszfalt. Hogyha pedig tudjuk még anyagilag finanszírozni, akkor komolyabb motoros felszerelésbe is beöltözhetünk – tette hozzá.

A szakember azt javasolja, hogy mielőtt hosszú kihagyás után tavasszal újra motorra ülünk, vizsgáltassuk meg a jármű műszaki állapotát, elsősorban a gumikat és a fékeket. Emellett ellenőrizzük a védőöltözetünket is, hogy nem szakadt vagy sérült-e. Ha lehetőségünk van rá, akkor pedig vegyünk részt egy átmozgató tréningen is, hogy a télen berozsdásodott izmaink és reflexeink egy kicsit magukhoz térjenek.

A tavasz beköszöntével azonban az autósoknak is szokni kell, hogy adott esetben egy vagy akár több motor is feltűnhet a visszapillantóban.

– Úgy gondolom, a motoros balesetek legfőbb oka, hogy az autósok nem látják a motorosokat. Ennek valószínűleg a sebesség is az oka. Azt azonban tudni kell, hogy noha a motoros gyorsabban közlekedik, ugyanannyi a reakcióideje, mint az autósnak, viszont sokkal nagyobb távolságot fog megtenni ugyanannyi idő alatt, mint az autós. Nagyon fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Az autós ne kanyarodjon le, ha a motoros már megkezdte az előzését, a motoros pedig ne kezdjen előzésbe, hanem maradjon az autós mögött, ha az már kitette az irányjelzőt. Ha ezeket betartjuk, számtalan balesetet megelőzhetünk – vélekedett Anka János.

– Használjuk a visszapillantó tükröt, és akkor vigyázni tudunk egymásra. Mivel én nem csak autót vezetek, de motorozok is, ezért ha látom, hogy jönnek a motorosok, lehúzódom. Nekik ez jól esik, és ha egy motoros ilyet kap, ő is többet ad vissza, mert a közlekedésre is igaz, hogy amennyit kapok, annyit adok. Ha arrogánsan vezetem az autót, ne várjam el, hogy aki mögöttem jön, mindent toleráljon, de ugyanez igaz a motorosokra is.

A kerékpárosokat is várják a tréningre

Idén május 11-én tartanak balesetmegelőzési tréninget Mezőtúron, melyet immár ötödik alkalommal rendeznek meg. Rendhagyó módon ebben az évben nem csak a motorosokat, de a kerékpárosokat is várják a szervezők.

– A tréning elején átbeszéljük a legfontosabb tudnivalókat, például a védőfelszerelés használatának fontosságát, majd megtanuljuk használni az adott járművet. Ez azért szükséges, hogy ne csak elindulni tudjunk, de megállni is, és ott ahol szeretnénk, nem pedig ott, ahol sikerül. Fontos, hogy egyrészt bízzunk magunkban, másrészt abban a technikában is, amely alattunk van. A tréningre nem csak a friss jogosítvánnyal rendelkezőket várjuk, hanem a rutinos motorosokat is, hogy egy kicsit felfrissítsék a tudásukat – mondta Anka János szervező.