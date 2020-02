Több mint kétezerszer kattant a bilincs a bűnözők csuklóján

Csökkent megyénkben az elfogott személyek száma. Tavaly valamivel több mint kétezer embert kerítettek elő a hatóság emberei, míg 2018-ban 2190-et. A legtöbb érintettet – közel kilencszázat – szándékos bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

Körözés alapján háromszázötvennél többet csíptek fülön. Mellettük pedig tizenkilenc szökevény is rendőrkézre került.

A biztonsági intézkedések száma jelentősen visszaesett megyénkben tavaly, 1012-ről 730-ra.

Közel háromezer előállítás történt

A megyei rendőröknek tavaly 2773 állampolgárt kellett előállítaniuk, hazánkban együttesen 70 244-et. A Jászkunságban 1516 alkalommal bűntény gyanúja miatt tették meg ezt az intézkedést a bűnüldözők. Ez a szám a 2018-as adatokhoz képest kis mértékben, 2013-hoz viszonyítva azonban jelentősen visszaesett. Hiszen akkor 2358 gyanúsítottat állítottak elő jogsértés miatt.

Érdekesség, hogy közel négyszáz esetben kapták feladatul az illetékesek, hogy csavargót, elkóborolt gyermeket vagy fiatalkorút kísérjenek be hivatalos helyekre. Ez az országos előállítások öt százaléka. Budapestet nem számítva csak Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Hajdú-Bihar megyében került elő több csavargó fiatal, mint a térségünkben.

Vizelet-, véralkohol-mintavétel miatt százötvennyolc embert állítottak elő tavaly szűkebb hazánkban. Ez a megyék között a második legkisebb érték. Az elővezetések is munkát adnak a hatóságnak. Megyénkben tavaly 4467 személyt kellett elrendelés alapján felkutatni és megadott helyre vinni.

A kényszerítő eszközök használata 2368 esetben vált szükségessé megyénkben tavaly. Öt éve még majdnem dupla ennyi alkalommal. A leggyakrabban bilincs kattant a rendbontó polgárok csuklóján, összesen 2141 esetben, de ez a mutató 2014-ben sokkal magasabb volt térségünkben, közel ötezer. Testi kényszert több mint kétszázszor kellett bevetniük a hatóság munkatársainak tavaly, mintegy százzal kevesebbszer, mint 2018-ban.

A statisztikák arról is árulkodnak, hogy több mint tizenkétezer szabálytalankodót bírságoltak meg helyszínen szűkebb hazánkban. Ez a szám az országos közel 423 ezerhez képest csekélynek mondható. Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a helyszíni bírságok száma, különösen a 2014-es évi adatot szemlélve, amikor több mint 17 ezer embernek kellett fizetnie. Hasonlóképpen az előző esztendőkhöz, a szabályszegőket tavaly is jókora összeg, közel 165 millió forint lerovására kötelezték, ami mintegy hétezerrel több mint 2018-ban.

Csökkent a feljelentések száma

Ötezernél is több szabálysértési, illetve közel hétszáz büntetőfeljelentést tettek a megyei rendőri szervek tavaly. Ugyanakkor mindkettőnek csökkent a száma 2018-hoz képest, 2012-höz viszonyítva azonban jelentős visszaesés figyelhető meg. A szabálysértési feljelentések száma ugyanis akkor több mint a duplája volt a 2019-es adatoknak. Büntetőfeljelentés pedig 5531, vagyis majdnem nyolcszor annyi született 2012-ben, mint tavaly.

A rendőrségi statisztika kitér még a fogdai őrzés és kísérés közben, valamint előállítóban bekövetkezett rendkívüli eseményekre is, amelyekből 2018-ban nyolc történt, míg tavaly csupán három.

A legtöbb megyéhez hasonlóan szűkebb hazánkban is nagymértékben csökken a kitöltött igazoltatólapok száma: 74 737-ről 47 104-re esett vissza. Ez azonban országos szinten még mindig magasnak mondható, hiszen Budapestet nem számítva csak Somogy és Bács-Kiskun megyében adott több munkát a rendőröknek ez a tevékenység.

Sokszor használták az alkoholszondát

A fontos rendőri intézkedések közé tartozik egyebek között az alkoholszondák alkalmazása is. Az országban tavaly közel hárommillió ilyen eszközt vetettek be helyszíni vizsgálatokhoz a bűnüldözők és -megelőzők.

Szűkebb hazánkban közel 174 ezer alkalommal használták ezeket, csaknem 39 ezerrel kevesebbszer a 2018-ban jegyzőkönyvbe vetteknél. Öt éve azonban még a 30 ezret sem érte el azoknak a sofőröknek a száma, akikkel megfújatták a szondát, és 2016-ban is csak közel 82 ezer volt a számuk. Ebben a fajta ellenőrzésben egyébként Hajdú-Bihar megye az abszolút rekorder. Az ottani rendőrök 2019-ben mintegy 408 ezer esetben alkalmaztak alkoholszondát, 2018-ban pedig ennél százezerrel többször.

Megyénkben tavaly 823 esetben mutatott pozitív értéket a szonda, míg 2018-ban 1095 járművezető vezetett ittasan. Ez a szám 2011-ben még 1809 volt.