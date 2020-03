Több mint kétmilliárdos költségvetési csalást követtek el

Jogerősen is több mint kétmilliárd forintos kárt okoztak az államnak azok a csalók, akiknek a büntetését – az ügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék 2018 novemberben hozott határozatához képest – kedden enyhítette a Szegedi Ítélőtábla.

A jogerősen megállapított tényállás szerint az elsőrendű vádlott még 2011-ben került kapcsolatba egy szlovákiai tejgyár logisztikai igazgatójával. Ezt követően megkereste unokaöccsét, a másodrendű vádlottat azzal, hogy Szlovákiából tejet tudna behozni, és ebben kérné a segítségét. A két vádlott kétszintes céghálózatot hozott létre.

Az első szinten lévő gazdasági társaságok hiányosan, késve nyújtottak be adóbevallást, az adóbevallásokban a fizetendő adó ellentételezésére tényleges gazdasági esemény nélkül kiállított számlák áfáját vonták le. A második szinten lévő társaságok valós gazdasági tevékenységet nem folytattak, szerepük pusztán annyi volt, hogy a tejet megvásárló, majd azt a multinacionális cégek felé továbbító, nagykereskedelemmel foglalkozó társaságok ne álljanak közvetlen kapcsolatban a tejet importáló céggel.

Az első- és másodrendű vádlottak által létrehozott szervezetnek a kezdetektől fogva nem állt szándékában az első szinten álló gazdasági társaságok áfafizetési kötelezettségének teljesítése. A bejegyzett ügyvezetők (harmad-, negyed-, ötöd- és hatodrendű vádlottak) által vezetett társaságok munkáját is az első- és másodrendű vádlott végezte, akiktől a többi vádlott havonta 150–350 ezer forint közötti fizetést kapott. Valamennyien tisztában voltak azzal, hogy az első szinten lévő gazdasági társaságok az adófizetési kötelezettségeiket nem teljesítik, így a szervezet tagjai bűncselekményt követtek el, amivel a 2010-es évek elején összességében több mint kétmilliárd forintos kárt okoztak az állami költségvetésnek az áfa be nem fizetésével.

A Szolnoki Törvényszék 2018. november 27-én kihirdetett ítéletében az ügy elsőrendű vádlottját kétrendbeli felbujtóként elkövetett költségvetési csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, és ezért őt 9 év fegyházra ítélte. Az ügy többi vádlottja 9 év (másod-), 7 év (harmad-), 6 év (negyed-), 6 év (ötöd-), 6 év 6 hónap (hatodrendű), fegyházbüntetést kapott. Emellett a törvényszék összességében több tízmillió forint értékben vagyonelkobzásokat is elrendelt. A törvényszék kimondta, a vádlottak a cselekményt bűnszervezetben követték el. Az ítélet ellen az ügyész a büntetések súlyosítása, míg a vádlottak és védőik az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése, új eljárás lefolytatása, felmentés, a büntetések enyhítése érdekében is nyújtottak be fellebbezéseket. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

A táblabíróság azonban több ponton enyhítette a törvényszéki ítéletet. Az indoklás szerint az ügyben nem állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés, ezért mérsékelte a vádlottak büntetését. Így az első- és másodrendű vádlott jogerős büntetése 8–8 év, a harmadrendűé 6 év, a negyedrendűé 5 év, az ötödrendűé 4 év 6 hónap, a hatodrendűé pedig 5 év 6 hónap – fegyház helyett börtönfokozatú – szabadságvesztés lett, jogerősen.

Letartóztatták a hétfős bűnszervezetben részt vevő szolnoki ügyvédet

Egy másik, napokban felderített ügyben a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta hét gyanúsított – öt férfi és két nő, köztük egy szolnoki ügyvéd – letartóztatását – tájékoztatott a főügyészség sajtócsoportja.

A megalapozott gyanú szerint 2015–2019 között egy Bács-Kiskun megyei húsipari cég részére egy kiskunfélegyházi vállalkozás munkaerő-kölcsönzéssel biztosított munkavállalókat. A munkaerő-kölcsönző cég azonban a munkavállalóknak a munkabért „feketén” (adó- és járulékfizetés nélkül) akarta kifizetni. Ehhez valótlan tartalmú számlákat fogadott be, majd a beszámlázó cégek képviselői a fiktív számlák összegének átutalása után felvették a pénzt a bankszámláról, és azt átadták a megrendelők részére. A kiskunfélegyházi cég ebből a pénzből fizette ki „feketén” a béreket. A fiktíven számlázó bűnszervezet tagjai ezzel a költségvetésnek több mint 315 millió forint kárt okoztak.

Az adócsaló bűnszervezetre 2020. február 25-én csaptak le a NAV nyomozói, az akcióban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyészei és a TEK munkatársai is részt vettek. Az akciónapon tizenöt helyszínen hajtottak végre kutatást, több mint hatszázmillió forint számlapénzt, értékes autókat és ingatlanokat is zároltak. A nyomozók a bűnszervezet tagjait gyanúsítottként hallgatták ki bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt, hét gyanúsítottat – öt férfit és két nőt – őrizetbe is vettek. Az egyik őrizetbe vett férfit – egy szolnoki ügyvédet – ezen kívül jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével és hamis tanúzásra felhívás bűntettével is gyanúsítják.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója február 27-én döntött a főügyészség indítványairól, és öt férfi gyanúsított – köztük a szolnoki ügyvéd – esetében az ügyészség indokaival egyetértve, elrendelte letartóztatásukat. A két további gyanúsított esetében a nyomozási bíró letartóztatás helyett enyhébb kényszerintézkedésként bűnügyi felügyeletet rendelt el.