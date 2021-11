Több mint negyven kisbolt újulhat meg a Jászkunságban

Huszonnyolc megyei kistelepülés több mint negyven boltja kezdhet idén fejlesztésekbe a Magyar Falu Program segítségével. A pályázati lehetőséget februárban hirdette meg a kétezer fő alatti falvak számára a kormány azzal a céllal, hogy megszűnjenek a bolt nélküli települések, megmentsék a még működő kis üzleteket, és azok bővíthessék szolgáltatásaik körét.

Sorra újulhatnak meg a kisboltok a Tiszazug kisebb falvaiban, egyebek mellett Tiszasason, Csépán, Szelevényen és Nagyréven is hirdettek nyerteseket.

Szabó László tiszakürti élelmiszerüzletének fejlesztésére nyújtott be támogatási kérelmet, a napokban tudta meg, hogy több mint harmincmillió forintot nyert erre a célra. A tiszakürti Szabó László már tizenöt éve üzemeltet üzletet, jelenleg élelmiszer-, dohánybolt és büfé is működik benne.

– A polcrendszer a hatvanas évekből származik, a padlóburkolat talán még annál is régebbi. Ezeket mindenképpen kicserélem, ahogy a raktár ajtaját is, ugyanis azon keresztül annyira befúj a szél, hogy az egész épületet átjárja a hideg. Új hűtőt, pultokat, valamint hűtésre és fűtésre alkalmas klímákat is beszerzünk. A külső szigeteléssel együtt egy napelemrendszer felszerelése is szerepel a tervek között – mondta a fejlesztés részleteiről a bolttulajdonos.

A munkálatok várhatóan januárban kezdődnek, akkor a tervek szerint két-három hétre – amikor a legfontosabb feladatokat végzik – bezárják az üzletet.

– Nemrég tudtuk meg, hogy nyert a pályázatunk, így már idén hozzákezdhetünk a régóta tervezett bővítéshez – újságolta örömmel Lekrinczki István, az egyik tiszatenyői vegyesbolt tulajdonosa is.

Áprilisban indult a Magyar Falu Program kistelepülési üzletek támogatását célzó pályázatán, közel húszmillió forint támogatáshoz jutott, melyből több fejlesztést is el tud végezni.

– Jelenleg tíz darab hűtőnk van a boltban, de sajnos mind régi már, így ezeket lecserélem energia- és helytakarékos gépekre. A harminc négyzetméteres üzlethelyiségemet régóta szerettem volna bővíteni. A támogatásból meg tudom duplázni az alapterületét, így a kínálat is nő majd. Az alkalmazottak számát pedig egy fővel tudom emelni a pályázat segítségével – sorolta a fejlesztéseket. Mint mondta, a munkálatokhoz még az idén hozzákezdenek, melynek során a tetőt és a burkolatokat is felújítják.

Az ezerhatszáz lakosú Tiszatenyőn jelenleg négy bolt közül választhatnak a helyiek, egy nagyobb áruházlánc egyik üzlete és három magánvállalkozásban működő vegyeskereskedés működik a településen. A boltok közül kettő nyert forrást a Magyar Falu Program pályázatán.

– Mint a legtöbb vidéki településen, nálunk is egyre több az idős ember, így sokan nem tudnak elutazni a nagyobb városokba azért, hogy bevásároljanak, nekik helyben kell megoldani az élelmiszerek beszerzését.

Ez a pályázat nagyon sokat segít a lakosságnak azzal, hogy színvonalasabb, nagyobb árukészlettel rendelkező boltok álljanak a rendelkezésükre – mondta Mező József, a kistelepülés polgármestere.

A kormány februárban hirdette meg a kistelepülési üzletek támogatását célzó kiírást a gazdaság-újraindítási akcióterv részként. Az áprilisban megnyílt pályázat negyvenötmilliárd forintos keretösszegéből vállalkozók, cégek és szövetkezetek is igényelhettek forrást.