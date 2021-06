Több száz adag birkapörkölt fogyott el Karcagon

Bár a hagyományos birkafőző fesztivál elmaradt idén, de a birkafőzés napján, június 26-án Karcagon így is több száz adag birkapörkölt fogyott.

A Déryné Kulturális Központ és az önkormányzat szervezésében online birkafőző versenyre nevezhettek magánszemélyek, civil szervezetek, emellett a város számos pontján rotyogott már korán reggel a kaszrolyokban és öntöttvas lábasokban a birkatest.

A Morgó csárdában a Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület tagjai Csordás László Máté vezetésével tíz kondérban főztek hagyományos pörköltöt. Az egyesület vezetője édesapjától, aki szintén édesapjától tanulta a főzés tudományát, így generációkon át maradt fent a Csordás családban a főzés.

A Nagykun Látogatóközpontban Bojtárszállás néven szerveztek a gyerekeknek egész napos kézműveskedést különböző feladatokat, amelyek végrehajtása után bojtárrá is avatták a kicsiket. De mint azt Nagy Emese szervezőtől megtudtuk, népszerű volt az élő bárányok simogatása is.

A Szélmalmi Fogadóház udvarán a Karcagi Birkafőzők Egyesületének 17 tagja tartott bemutatót a hungarikum birkapörkölt készítéséről, a többiek a nagy melegben nem vállalták a bemutatót – mondta el Nagygyörgy Jenő elnök.

Itt is apáról fiúra száll a főzés tudománya, a főzők között voltak általános, középiskolás fiatalok, de felnőttek és szépkorúak is. Az egyesület most kapta meg a várostól székhelyként a Fogadóházat, így több hasonló főzési bemutatót szerveznek majd a későbbiekben.

Ezen a napon a karcagi talpas íjászok bemutatója is színesítette a programot, a gyerekeknek volt csillámtetkó készítés és ügyességi játék is.

A főzők között több generációs főző a Csontos család, hiszen az édesapa, idősebb Csontos György juhász mindkét fiát, Györgyöt és Pétert is hamar bevonta a főzésbe, akik aztán saját gyermekeikkel is megismertették már a főzés alapjait. Most az édesapa és fia, György, és az ő két fia főzte a hungarikumot. S mint a nagyapa bevallotta, egyformán jó főzők mindannyian, és büszke, hogy folytatják gyermekei és unokái is ezt a szép hagyományt.

Nagygyörgy Jenő rutinos főző, ám Viktor fia 25 évesen első alkalommal főzött, mellettük Varga Viktor és fia, Viktor, aki most lesz 9. évfolyamos szintén évek óta szép eredményekkel versenyez a fesztiválokon.

A Lovagi udvarban is több kaszrolyban főztek a Konok kunok csapat tagjai, a Nimród szálloda előtt pedig a Nagykun Gazdakör várta tagjait birka ebédre és beszélgetésre. Emellett a város több pontján főztek a vendéglátóhelyek birkát ezen a napon.

A Déryné által meghirdetett online főzőversenyre is sok fotó érkezett szombat délutánig. Mint Sótiné Szathmári Dóra igazgatótól megtudtuk, vasárnap estig lehet a Déryné közösségi oldalára feltölteni a fotókat, a nevezők ajándékot kapnak majd a jövő héten. A Déryné előtt kézművesek termékei is várták az érdeklődőket, és több koncertet is szerveztek a városban a birkafőző napra, ahol több száz adag hungarikum birkapörköltet fogyasztottak el a helyiek és az odalátogatók.