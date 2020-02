Több száz éves köztéri emlékek várják a mihamarabbi megújulást

Feltűnően viharvert a Szomorú Jézus szobor, de nem sokkal néz ki jobban Nepomuki Szent János sem.

Mivel városunk szűkölködik a múlt emlékeiben, fontos számunkra a sorsuk. Erről kérdeztük Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművészt, a Mária szobrot néhány éve helyreállító Szolnoki Művészeti Egyesület elnökét.

– Ott kezdeném, hogy húsz éve, a Művésztelep századik születésnapján újraalakítottuk az ötvenes években megszüntetett egyesületet. Célunk többek között Szolnok szebbé tétele is, és a város támogatásáért cserébe sokféle munkát végzünk, például a köztéri szobrok szakszerű restaurálásának megszervezését. Ehhez rendelkezünk a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal, a város is partner ebben. – mutatja a szobrászművész az előttünk fekvő iratot, akitől megtudtuk, hogy a város kívánságára állítottak össze egy listát, melyben évente egy műtárgy restaurálása szerepel. A tavaly felújított első világháborús emlékmű után most a Vártemplom mögött árválkodó Nepomuki Szent János szobor következne, amit a KÖTIVIZIG igazgatója Lovas Attila is szeretné méltóbb környezetbe helyezni.

– Sokfelé állt eddig, de ilyen rossz helye még nem volt, mint most. Varga Zoltán, harmincéves szakmai gyakorlattal rendelkező restaurátor barátom végezte el a vizsgálatát. Színmintákat is vett a felületéről, amiket profi laboratóriumban elemeztek. Szerencsére ő többek között évente újít fel egy Nepomuki Szent János szobrot, amit a Hídépítő Zrt. finanszíroz, mert Szent János volt a hidak védőszentje. Ők szóltak, hogy a város adja be erre a támogatási igényét. Nem tudom, hogy áll az ügy, de számomra meglepetésként valaki elkezdte restaurálni a szobrot. Tudtommal ugyanaz, aki a Mária szobrot is a Zagyva-híd túloldalán, amiről azóta leesett az összes javítás.

– Mi állhat ennek a hátterében?

– Szerintem mindenkit jó szándék vezetett, csak a sok bába között kicsit elveszett a gyerek. Örülnék, ha a város elfogadná ezt az ingyenes munkát a jó referenciákkal rendelkező Művészeti Egyesülettől.

– Szó volt a szobrok festéséről. Többen nehezményezték a Mária szobor festésének fakulását.

– A Mária szobrot Rákóczifalváról hoztuk vissza, gyűjtésből restauráltuk, így került vissza a nevét viselő utca végére. Ha mai időtálló szintetikus festékekkel restauráltuk volna, akkor rövid időn belül a szobor tűnik el a festék alól, mert nem tud kiszáradni. Valaha ezeket a laza tufa szobrokat a Jászságban és a Kunságban is évente újrafestették, mert voltak őket karbantartó, a templomhoz kötődő segítők. Sok helyen tető is került feléjük, nem csak nálunk, hanem Európa más keresztény vidékein is. Különben az eső egy év alatt lemossa róluk a színeket. Én ezt javasoltam a Mária szobornál is, ahogy a Szomorú Krisztus szobor fölött is az 1840-es évek óta áll egy baldachin. Most is ez lenne a megoldás, hogy védjék az időjárás viszontagságaitól.

– Van-e olyan vágya, amit nagyon régóta szeretne megvalósítani?

– Nem messze áll a Krisztus és a Mária szobortól a főtér egykori Szentháromság-szobrának szomorú torzója. Azt nagyon szeretném rendbe hozni.

– Milyen korú ez a maradvány? Ma nem sokat árul el magáról.

– Ezek a puha kőből készült köztéri szobraink zömükben két-háromszáz évesek lehetnek. A barokk és a klasszicizmus közötti időszakra tehetők. Az Északi-középhegységben akkoriban működtek a kövüket adó, ma már elhagyott vulkanikus tufabányák. Ez elég sérülékeny anyag, a festés szokása is azért terjedt el abban az időben, mert így védték a lukacsos felületüket. Megvoltak a szokásos színeik, például Mária köpenyét megtiszteltetésként régen az aranynál drágább kék színnel festették.

– A Szentháromság-szobor az ötvenes évekig a mai Kossuth téren állt, akkor tüntették el egy éjszaka alatt úgy, hogy máig nem tudjuk, hova lettek róluk a szobrok. Ez abban a korban nem volt újság, emberek is tűntek el ugyanilyen nyomtalanul. Csak a torzó maradt, ami most rossz és méltatlan helyen, állandó árnyékban áll, s így folyamatosan pusztítja a rajta levő moha és növényzet. Ezért is kellene mihamarabb eldönteni a sorsát.

Pogány Gábor Benő elmondása szerint korábban már szerette volna, hogy újra legyen Szent Háromság szobor városunk főterén. Először a Damjanich János Múzeumban rendeztek egy főtértörténet-kiállítást, melyen bemutatták a tér történetét, majd fölajánlásból készített egy a tér egykori történetének valamennyi elemét megjelenítő tervet. Az elképzelés szerint a Szentháromság-szobor egy életfa tetején jelenik meg, a fa ágaiként pedig négy angyalfigura az egykori tiszai bőgőhajót felidéző formájú medencékbe spricceli vízköpőként a vizet. A medencék szélein az egykori piacot idéző figurák a négy évszakot, a négy életkort és az évszakokhoz kötődő ünnepeinket jelenítették volna meg.

Bedobták a követ az állóvízbe, mert hamarosan kiírták rá az építészeti pályázatot. Minden tervező elfogadta a szoborötletet és beépítette az építészeti tervbe. Végül jelentősége miatt országos pályázat lett a térrendezés, melynek építészeti részét Kligl Sándor szobrászművész és csapata nyerte meg. De az ő szobrával szemben a közvélemény Pogány Gábor Benő alkotását támogatta. Végül a tér központi szobor nélkül készült el, helyén ma egy vízmedence áll.

– Kárpótlásképpen Kligl Sándortól évente rendeltek szobrot, így neki ez gyakorlatilag nem okozott sérelmet. De nem oldották meg a Szentháromság szobor problémáját – mondja Pogány Gábor Benő. – De egyszer mindenképpen szeretnénk méltó helyen újjáteremteni ezt a fontos emléket is. A Belvárosi nagytemplom előtti teret azért tervezte úgy Álmosdi Árpád építész, hogy ott más színű burkolat jelzi a szobor reménybeli helyét. Ha ezt megvalósíthatjuk egy teljes szakrális tér jöhet létre a templom körül a Krisztus szoborral, Boldog Sándor István bronzszobrával, a Golgotával, Mária szoborral és a templom névadójával, a Szentháromság szoborral.

– Az általam eddig összegyűjtött dokumentumok mellé ezért kérném a szolnoki lakosság segítségét abban, hátha volna valakinek olyan családi fotója, melyen jól látható, hogy milyen figurák voltak rajta. Jelenleg nem rendelkezünk ilyen képpel, s amennyiben a 21. század felfogása szerint tudnánk csak újraalkotni az emléket, akkor is meg kellene egyeznünk abban, hogy kik kerüljenek rá? A négy evangélista, esetleg más szentek, és természetesen a Szentháromság alakjai. E terv megvalósítása mindig a szívügyem marad. Ugyanúgy, mint a szintén általunk ajánlott Varga Zoltán által restaurált első világháborús emlékmű kiegészítése, az elesettek Bojtos Gábor főlevéltáros által feltárt névsorával. Az ő nevüket kései tiszteletadásként az emlékmű köré tervezett táblákon szeretnénk megörökíteni.