Jelentős összeget fordíthatnak iskolafelújításra a tankerületek

Sok településen korszerűsítik az iskolákat. A munkálatok egy részét már a tavaszi digitális oktatás idején megkezdték, a nyárra tervezett feladatok némelyike elhúzódott. Több száz millió forintot költenek a szolnoki, jászberényi és karcagi tankerület intézményeire. Sok helyen a tornatermeket vagy a sportudvart korszerűsítik, de előfordul, hogy a fűtési rendszer szorul javításra.

A Szolnoki Tankerületi Központ idén is kiemelt figyelmet fordított az általa üzemeltetett épületállomány állagmegóvására.

– A digitális oktatás első időszaka alatt, a korábbi éveknél több karbantartást tudtunk végezni zömmel saját erőforrásokból a saját technikai munkatársakkal. Ezen feladatok a nyár folyamán tovább folytatódtak, jelenleg is zajlanak mind a megyeszékhelyen, mind a tankerület területén. A beruházások értéke meghaladja a több tízmillió forintot – tájékoztatta lapunkat Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója.

Sok helyen fejlesztik a sportolási lehetőségeket

Tószegen az önkormányzat és a tankerület összefogásával újul meg a tornaterem padlóburkolata.

– A felület elhasználódott, hullámos, ezért balesetveszélyes volt, a helyi önkormányzattal összefogásban azonban lehetővé vált a sportburkolat cseréje – mondta a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója. Hozzátette: a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola tornaterme az elmúlt évek alatt csúnyán megrepedezett, méltatlan oktatási körülményeket teremtve, jelen költségvetési feltételek mellett volt lehetőség a tornaterem statikai szakvéleményben előírt karbantartási munkáinak elvégzésére.

A Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Nagyrévi telephelyén ugyancsak a tornateremre költöttek, a világítása korszerűtlen, baleset- és tűzveszélyes állapotú volt, ezért vált szükségessé a világítóelemek és a hozzá kapcsolódó elektromos rendszer teljes felújítása.

Cserkeszőlőn az önkormányzattal karöltve térkővel burkolták az iskolaudvart.

A Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvara is régóta balesetveszélyes állapotú, melynek felújítását – forrás híján – eddig évről évre halasztani kellett, jelen pénzügyi helyzetben azonban lehetségessé vált a sport és iskolaudvar burkolatának cseréje. Hasonló a helyzet a Liget Úti EGyMI-Autizmus Centrumban is.

– Jelen állapotában sportolási célra csak fenntartásokkal használható a pálya, még ebben az évben elkészül a labdafogó háló és tartószerkezete. További kitűzött cél egy beléptető kapurendszer telepítése, mely rendkívül indokolt a sérült gyerekek és szüleik zavartalan és ellenőrzött bejutásának biztosításához – részletezte a tankerületi igazgató.

Tiszazugi települések iskoláit is korszerűsítik

Csépán a fűtési rendszert korszerűsítették.

– Az általános iskolában a közelmúltban a tágulási tartály komoly károsodását észleltük, melyet ki is cseréltünk. Az így kialakult új, zárt rendszerhez további szerelvények cseréje is indokolt, így végül a teljes fűtési rendszer részleges korszerűsítésének megvalósulásáról beszélhetünk – magyarázta Szutorisz-Szügyi Csongor.

A Tiszaföldvár Homokon működő Révay EGyMI udvarára trágyatárolót építenek a következő hetekben. A szakképző évfolyamon az állattartás alapjaival ismerkedhetnek meg az intézmény tanulói, a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez elengedhetetlen a tervezett épület. A Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Malom úti épületében pedig a homlokzati nyílászárókat cserélik.

Az egyik gimnáziumban is újraburkolják a folyosókat

– A régi folyosóburkolatok méltatlan oktatási körülményeket teremtenek. A közeljövőben megvalósulhat a leginkább igénybe vett részek burkolatának cseréje a Szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban – hangsúlyozta Szutorisz-Szügyi Csongor. Jelezte: a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főfolyosóján is hasonló a probléma.

– A kiselemes burkolat folyamatosan felválik, balesetveszélyes – mutatott rá a tankerületi igazgató.

A Homoki Általános Iskola termeinek padozatai is cserére érettek, öt helyiségbe laminált padló kerül.

A Verseghy is megszépül a jubileumi évfordulóra

– A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium fennállásának kerek évfordulójára készül, melyhez kapcsolódóan több kezdeményezés is történt a méltó körülmények megteremtésére, egyebek mellett a homlokzatok, lábazatok újraszínezése az elmúlt időszakban saját erőforrásból történt meg. Ehhez kapcsolódóan most volt lehetőségünk – a jelen állapotában töredezett és balesetveszélyes – iskolaudvar borításának korszerű térburkolatra cseréjére, valamint a hozzá kapcsolódó vízelvezető-rendszer rehabilitációjára – foglalta össze a munkát.

A Szolnok Városi Kollégium Bán úti épület ebédlője a nyári esőzések során súlyosan károsodott, azóta kijavították a sérült falrészeket, strangokat és az elhasználódott, felvált padlóburkolatot korszerű, biztonságos és esztétikus PVC-burkolatra cserélték. Ezeken túl több mint tízmillió forint értékben a Varga Katalin Gimnázium, a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium, a Széchenyi Körúti Általános Iskola és a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium részére iskolabútorokat szereztek be.

Nyáron többször is villám csapott az épületbe

– A nyári heves viharok során többször is villámcsapás érte a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületét. Több esetben másodlagos hatása is volt, károkat okozott az intézményi eszközökben is. Halaszthatatlanná vált a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, valamint a berendezésekben keletkezett károk helyreállítása – részletezte. Hozzáfűzte: a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolában a korábban megkezdett villamoshálózatot érintő szerelési munkákat fejezték be.

A Jászság több oktatási intézményében is dolgoztak A Jászberényi Tankerületi Központ több intézménye megújult a közelmúltban, valamint az elkövetkezendő időszakban is jelentős fejlesztések valósulhatnak meg. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális beruházásának munkálatait hamarosan elkezdi a kivitelező. A fejlesztést az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban elnyert támogatásból finanszírozzák. – Sikeres volt a többletforrás-igényünk, így közel egymilliárd forintot fordíthatunk a beruházásra – tájékoztatott Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató, aki elmondta azt is, hogy mintegy tizenötmillió forint saját forrásból a jászjákóhalmi általános iskolában lecserélik a tornaterem tetőszerkezetét, Jászdózsán pedig a Magyar Falu Program keretében a tornaterem felújítása kezdődhet meg. Ugyancsak a Magyar Falu Program támogatásával kap új tantermet az alattyáni iskola. Jászárokszálláson a Deák Ferenc Gimnázium tornatermére új tetőszerkezet kerül, a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köztársaság téri épületében pedig jelenleg teljes körű villamoshálózat-felújítás zajlik. Megtudtuk azt is, hogy a jászteleki iskolában tízmillió forint saját forrásból korszerűsítették a fűtési rendszert, kicserélték a nyílászárókat, valamint térkövezték az udvart. Új, három tantermes, könnyűszerkezetes épülettel bővült a jászberényi Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A beruházás közel ötvenegymillió forintból valósult meg.