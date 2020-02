Több tízmilliós kárt okozott a termelőknek a vihar a Tiszazugban

Esetek százaihoz vonultak az elmúlt hetekben a tiszazugi tűzoltók. A jég- és viharkárok leginkább Csépát érintették, de a Tiszamenti Szőlőtermesztők Szövetkezetének tiszakürti telephelyét sem kímélte a villám. Több tízmillió forintos kár keletkezett, amikor hat tartályt felborított a szél.

A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóságnak a legtöbb munkája Csépán volt. De a tiszakürtieket sem kímélte a természet. A település szélén található a Tiszamenti Szőlőtermesztők Szövetkezetének telephelye, ahol hat tartályt borított fel a szél.

– Gyakorlatilag megsemmisültek a hatszázötven hektoliteres, tíz méter magas, vörösbor készítésére alkalmas tartályok. A villám és a tornádószerű szél emelte meg és borította fel a hordókat, amik a fekvőtartályokra estek és közel a felére összelapultak. Az elektromos vezetékek kiszakadtak a helyükről. Az aljukra több mázsás hajtóművet szereltek, betonnal rögzítve, azt is kiemelte a helyéről a szél – magyarázta Stinner Ferenc, a szövetkezet elnöke, aki hozzáfűzte, hogy több tízmilliós kár érte a termelőket.

A közös értékesítés reményében kétszáznegyven termelő állt össze és vásárolta meg a tiszakürti telephelyet. A Tiszamenti Szőlőtermelők Szövetkezete közel a teljes Tiszazug, de még Lakitelek, Szentkirály és Helvécia szőlőtermelőit fogja össze. Évente ötvenötezer mázsa szőlőt adnak el, melyet fajtatisztán kamiontételben értékesítenek. A bevételük jelentősebb része viszont az erjesztésből származik.

– Négyszer annyi pénzt kapunk, ha ilyen formában adjuk el. Húszezer mázsányit erjesztünk minden évben a vörösborból, ezekre voltak alkalmasak a tízméteres tartályok – hangsúlyozta Stinner Ferenc.

– A korábbi években is érte villámcsapás a telephelyet, hiszen magas fémtárgyakról beszélünk. Kiépítettük a talajba az elvezetést és minden egyéb biztonsági előírásnak megfelelünk, ennek ellenére is megtörtént a baj. Most is azt gyanítjuk, hogy az irdatlan erő egy villámcsapás lehetett. Biztosításunk nincs, saját erőből megpróbáljuk rendbe hozni a hordókat, illetve, ha a megyében létezik vis maior alap, akkor ahhoz folyamodunk – mondta.

A helyreállító munkálatokat április elején tudják megkezdeni, addig lezárták a területet, hiszen bár az áramot lekapcsolták, mégis szinte életveszélyes.

– A létrák megcsavarodtak, az elemek feszülnek. Óvatos, összehangolt munkával kezdhetjük meg a bontást. A tartályokat megpróbáljuk kinyomni és ipari daruval a helyére állítani, majd visszahegeszteni a leszerelt, letört részeket. Körbejártunk, és feltérképeztük a területet, úgy tűnik, csak behorpadtak a hordók, és kisebb, három-öt centiméteres lyukak keletkeztek, amik foltozhatóak – hangsúlyozta Stinner Ferenc, aki kiemelte, mindent megtesznek azért, hogy az idei szüretre helyreállítsák a felszerelést.