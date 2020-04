Többen is fotózkodtak már az újszászi húsvéti nyúllal

Húsvéti díszbe öltözött a városháza melletti park Újszászon. A magukat „Egyszemélyes civil csoportnak” nevező önkéntesek számtalan, falapból kivágott tojást „szórtak szét” a téren, de egy nyuszi is helyet kapott köztük.

– Még a téli időszakban kezdtünk el ötletelni, hogy mit lehetne tenni a városért, ami látványos, megható és minden korosztály örül neki – mondta hírportálunknak Takács Zoltánné, vagyis Jutka nővér, a csoport egyik tagja. – Több településen is láttunk már húsvéti dekorációkat, de nálunk még nem volt, ezért hagyományteremtő szándékkal valósítottuk meg ezt az ötletet.

– A tojások kivágásában a női tagok párjai is besegítettek, ezután kerültek rájuk a jászsági motívumok. Úgy gondoltuk, egy nyuszi is kellene, mivel ez a húsvét jelképe. Van olyan a csoporttagok között, akinek nagyon jó a kézügyessége, így a tapsifülest Czétényi Andrásné készítette – fűzte hozzá.

Sajnos a koronavírus miatt meghozott intézkedések keresztülhúzták a csoport terveit, hiszen szerettek volna egy fiú és egy lány nyulat is felállítani szalmabálából. Minden adott volt hozzá, de a csoporttagok közül többen is 65 év felettiek és krónikus betegek is vannak, ezt pedig a szabadban kellett volna megfesteni. Ezért ez most elmaradt, de jövőre bepótolják. A tojások elkészítését azonban házon belül meg tudták oldani, viszont nem jöhettek össze többen, így egyszerre mindig csak két-három ember dolgozott.

Néhány nappal ezelőtt helyezték el a téren a dekorációt, de azt is szájmaszkban, gumikesztyűben tették. Krassóiné Gyüre Rozália gondoskodott róla, hogy a tojások kiállják az időjárás viszontagságait. Megerősítette a díszeket, amiket vaspálcával szúrták le a földbe.

– Az volt a terv, hogy az iskolások tojásfát is állítanak, de a járvány miatt erre sem kerülhetett sor, ezért a csoport tagjai néhány tojást akasztottak az ottani gesztenyefára – tudtuk meg Takács Zoltánnétól. – Már több pozitív visszajelzést is kaptunk az újszásziaktól, és láttam a Facebookon, hogy fotózkodtak is a nyuszival. Úgy tűnik, nem csak a kicsiknek, hanem minden korosztálynak nagy örömet szereztünk.