Többször újraélesztettek egy Holt-Tiszába zuhant nőt

A korábbi összeállításokkal ellentétben most nem az elmúlt öt évből mutatunk érdekes cikkeket, hanem arra emlékezünk vissza, mik történtek egy évvel ezelőtt.

Az elmúlt öt éves összeállításokon felbuzdulva úgy döntöttünk, kicsit jobban körüljárjuk, mi is történt tavaly ilyenkor. Ahogyan ott is, úgy itt is egy adott napra koncentrálunk, ám ez az első alkalom kivételes, mert május 10. helyett május 9-i cikkeket hoztunk.

Lássuk!

Többször újraélesztették a katonák a Holt-Tiszában elmerült nőt

A szerencse mellett két katona segítsége is kellett ahhoz, hogy a vízbe zuhant nő végül túlélje a szerencsétlen esést. Hogy hol és hogyan történt az eset, IDE kattintva elolvashatják.

Száztíz új munkahelyet teremt a milliárdos beruházás Szolnokon

Egy új késztermékgyártósor üzembe helyezésének lehettek szemtanúi a sajtó képviselői a Drenik Hungary Kft. telephelyén. A részleteket ITT találják.

Helikoptert is oltottak a katonák a szolnoki bázison

A katonák tűzoltó szakmai versenyének keretében két napon keresztül vetélkedtek az egyenruhások egyénileg és csapatban is. Nézze meg az oltásról készült videót IDE kattintva.

A lakók ellenezték a tervet, így nem épül trafik a lakótelepen

Nem tudták, miért írta ki az önkormányzat a pályázatot, kezdetben csak találgattak, mi épülhet majd a fás, füves területre. Ha kíváncsi, hogyan értek célt az ott élők, olvassa el ITT.