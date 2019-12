Többszörös véradókat köszöntöttek Karcagon

Karcagi többszörös véradókat köszöntött a Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete pénteken.

Orvos Anetta Csilla szakmai vezető megköszönte a véradóknak, az önkéntes véradószervezőknek és a véradóbarát munkahelyeknek azt, hogy segítették, hogy pénteken köszönthessék a többszörös véradókat.

Az is elhangzott, hogy a vérellátást Magyarországon még mindig nem lehet másképp megoldani csak úgy, ha egyik ember a másik embernek segítő kezet nyújt. Ezt idén is sokan megtették, amiért a karcagi Vöröskereszt vezetőjeként is hálás vagyok hálás vagyok, s köszönöm azoknak a munkáját, akik önkéntesként szívügyüknek tekintik a másokon való segítését – fogalmazott a vezető.

Juhász Éva a Vöröskereszt megyei igazgatója köszöntőjében megemlékezett a november 27-ei véradók napjáról, majd arról szólt, mindig nagy öröm számára, ha nagy véradószámot elért véradókat köszönthet, de ugyanakkor az is boldogság, ha tízszeres véradók emléklapjait kell aláírnia, hiszen ez azt jelenti, vannak új véradók, hiszen folyamatosan van igény a gyógyításban vérkészítményekre.

Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója a városvezetés nevében is köszöntötte a véradókat, akiknek önkéntes segítése példaértékű, hiszen nekik köszönhetően nem maradtak el idén sem műtétek a kórházban. S jó azt is látni, hogy a fiatalok is fontosnak tartják, hogy már középiskolásként donorként segítsenek embertársaikon – fogalmazott a képviselő.

Ezt követően a karcagi születésű Donkó Imre, aki maga is 40-szeres véradó és felesége, Annamária – a debreceni Csokonai Színház művészei – énekükkel fergeteges hangulatot varázsoltak a vendégeknek, majd a vöröskereszt karcagi kis önkéntes diákjainak szavalata következett. Ezután 42 véradó vett át 10-től 135-szörös véradásig elismerést a megyei vezetőtől és az egyik helyi cég képviselőjétől, s az önkéntes segítők munkáját is itt köszönték meg.