Tökös forgatag néven tartottak fesztivált Berekfürdőn

A rendezvénytéren egész nap várták a kicsiket és a felnőtteket.

A járványügyi szabályok miatt a rendezvény létszámkorlátos volt, s a belépők tudomásul vették a kötelező maszk használatot is. A nap során felléptek a helyi művészeti csoportok – a Dalma Dance Klub, a Bereki Sramli Zenekar és a Bereki Hagyományőrző Néptánccsoport – majd a birkózók tartottak bemutatót dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok szakkommentálásával.

A kézműves termékek vására mellett volt karcagi birkapörkölt, de árultak sütőtök pálinkát és a korán érkezők sült tököt is tudtak vásárolni. Az ügyes kezűek tököt is faraghattak, s a kórház ingyenes szűréseket is végzett az érdeklődőknek.