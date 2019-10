Tökversenyt rendeztek Tiszajenőn

Tökfaragó versennyel, vacsorával és mulatós műsorral várták Tiszajenő lakosait azon a rendezvényen, melyet a művelődési háznál tartottak a közelmúltban.

Kicsik-nagyok fantáziáját is megmozgatta a tökverseny, be is neveztek negyvenen, igaz, volt aki faragás helyett inkább festette a tököt. A jól sikerült műveket díjazták, 1-3 helyezettet hirdettek és számos különdíj is gazdára talált, főleg a gyerekek között.

A cibakházi egyesület jóvoltából az érdeklődők az íjászattal is ismerkedhettek, a gyakorlatban is kipróbálva, milyen egy ilyen eszközzel célba lőni.

Az önkormányzat biztosította vacsorát követően Aradi Tibor és Varga Ferenc József humorista igyekezett jó kedvre deríteni a szórakozni vágyó közönséget. Postás Józsi műsorára azonban háromnegyed órát kellett várni, mivel előző fellépéséről csak késve tudott elindulni Tiszajenőre az elhúzódó program miatt. A kései kezdést viszont sokan nem tudták vagy akarták megvárni, így lemaradtak a mulatós számokról.