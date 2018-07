Tömegével pusztulnak a méhek

A napraforgó virágzásának időpontjával kezdődően országszerte a méhek elhullásával szembesültek a méhészek. A tömeges pusztulás miatt a Földművelésügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület pedig a héten ült össze. A baj megyénk méhcsaládjait sem kerülte el, a szakemberek szerint is komoly a gond.

– Nagyon sok méhész jelentette a megyéből, hogy eltűntek a méhek a kaptárakból, és ez egyértelműen a napraforgó virágzásának idejéhez köthető – erősítette meg Molnár Ferenc, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) megyei szaktanácsadója is.

– Az okát még nem tudni pontosan, jelenleg is zajlik a vizsgálat. Azok a méhek pusztultak el, melyek kirepültek, tehát amelyek a nektárt gyűjtik. A mintavételezések megtörténtek, a vizsgálat folyik, a többi már a hatóságokon múlik.

– Mi is tapasztaltunk pusztulást, be is jelentettük – nyilatkozta Lakatos László csataszögi méhész. – A kijáró méheink 45–50 százaléka odaveszett. Nagyon kevés napraforgómézzel számolhatunk, hét-nyolc kilogramm, ha lesz családonként, sokat mondtam.

– Mivel azok a táblák, ahol a méheink gyűjtöttek, nem voltak permetezve, így más oka van a pusztulásnak – számolt be tapasztalatairól a méhész.

A szolnoki Gujka László méhei is odavesztek, sőt megtudtuk, hogy a megyében ő volt az első, aki jelentette az ismeretlen eredetű pusztulást.

– A kijáró méheim száz százaléka pusztult el, ami az állomány 40 százaléka – idézte fel a tragikus fejleményt László. – Június végén, július elején, ahogy megindult a napraforgó virágzása, elvittük a méheket a táblához.

– Másnap már látszódott, valami baj van, találtam elpusztult példányokat a kaptárak körül, következő nap már nagyon sok pusztult el, rákövetkezőn még több.

– A méhek össze voltak görnyedve, szopókáik kinyújtva, szárnyuk szétterpesztve… Mindezek pedig mérgezési tüneteknek látszottak. Bejelentettem a történteket a hatósági állatorvosnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak, utána jöttek ki mintát venni.

– Vettek is a környékbeli napraforgókból, a méhekből is összegyűjtöttek vagy 30 dekagrammnyit. Most várjuk a vizsgálatok eredményét.

Gujka László arról is beszélt, sok kollégának a méhei a napraforgótáblákról sem tudtak hazajutni a kaptárig, egyszerűen csak eltűntek. A kaptárba bemenni azonban az ő méhei sem voltak képesek, mivel a beteg, mérgezett méhnek megváltozik a szaga, amit a fajtársai is érzékelnek és elutasítják a közeledését. Így a kaptár környékén hullottak el.

– Tragikus a helyzet – ismerte el Rádi Tibor, az OMME megyei szervezetének elnöke. – Van olyan megyei méhészet, ahol 350 családból legfeljebb százat tudnak megmenteni. Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Örményes, Fegyvernek, Újszász térségében is nagy a baj. Félő, hogy sokan el is fogják hagyni a pályát – vetítette előre a megyei elnök.

Hivatalos eredmény még nincs, de tippek már vannak

A méhpusztulás okairól még nincs ugyan hivatalos álláspont, de a méhészeknek van elképzelése a baj forrásáról.

– A pusztulást feltehetőleg az okozhatta, hogy ahová a méheket vittük, nikotinos hatóanyagú csávázószerrel kezelt napraforgótábla volt – vélekedett Gujka László. – A csávázás a gazdáknak jó, mert nem kell a táblát rovarölő szerrel permetezni, mivel a hatóanyagot már a növény tartalmazza.

A vizsgálat még folyik, de mezőgazdasági területről már kaptunk olyan híreket, hogy tán ezt a szert jövőre is betiltják.

Rádi Tibor azt hangsúlyozza, hogy a bajt több tényező szerencsétlen együtthatása okozhatta. Rengeteg növényi mintát, talajmintát gyűjtöttek be, nagyon komoly vizsgálatok folynak a legjobban felszerelt laboratóriumokban.

Úgy tűnik, hamarosan sikerül szűkíteni a kört, talán két hét múlva már közelebb jutnak a megoldáshoz. Azt nyomatékosan megjegyezte, a méhészek semmiképp sem a gazdákat okolják a kialakult helyzetért, hiszen amennyire csak lehet, vigyáznak a méhekre.