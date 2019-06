Tornával is rendbe lehet hozni a szülés utáni hasizmot

Szülés után a nők hetven–nyolcvan százalékát érinti az egyenes hasizmok eltávolodása – tudtuk meg Palatinusné Pálfi Csillától, az RTM (Rectus Training Módszer) szolnoki szakértőjétől.

Ez a program egy kifejezetten komplett rehabilitáció, ami az említett problémára fókuszál, és a gyenge törzstartó izmokat építi újra. Az edzések tartásbeállítással, hát- és a gátizmok erősítésével teszi teljessé a regenerációt.

Normál szülés esetén hat, császármetszés után tizenkét hét lábadozási időszak után lehet belekezdeni a tornába. A terhesség harmadik hónapjában szinte minden nőnek eltávolodik az egyenes hasizom, különben nem fér el a baba a pocakban, de nagy részüknél nem záródik vissza magától, ezért is fontos egy ilyen edzésprogram.

De nemcsak szülés utáni pocak hozható ezzel helyre, hanem a rossz testedzés alatt szétnyílt hasizom, sérv is javítható. Az ilyen típusú egészségügyi problémák tünetei lehetnek a hát- és derékfájás vagy éppen a megereszkedett has is.

– Az edzések során a résztvevők elsajátítják a helyes mozgásformákat. Megmozgatjuk a hasizom teljes szerkezetét és a hátizmot is. A résztvevők speciális házi feladatokat kapnak, amit hétről hétre nyomon követünk.

– A különböző nehézségű feladatokkal mindenkinek személyre szabottan tudunk segíteni, a sikeresség viszont az elköteleződéstől is függ – tette hozzá a szakember.

Csilla szerint a program hasznossága nemcsak az egészségi állapot javulásában rejlik, hanem centikben mért karcsúsodást is okoz.