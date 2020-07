Történelmi értékeivel is csábítja a turistákat a megyeszékhely

Hamarosan lábra kaphat Szolnok idegenforgalma, a helyi kiállítóhelyeken ugyanis fokozatosan nő az egyéni és csoportos látogatások száma. Egyre több dolga akad a tárlatvezetőknek, akik nemcsak a környékbeli érdeklődőket kalauzolják, de már az ország távolabbi pontjairól érkező turisták figyelmét is ráirányíthatják a város értékeire.

– A város épített örökségét, kultúráját szívesen megismerném az ittlétem alatt. Bár tudom, Szolnok elsősorban a katonaéletéről és a repülőmúzeumáról nevezetes, engem mégis a régebbi korok emberének élete vonz igazán. Azaz, hogy akkoriban hogyan főztek, milyen ételeik voltak, s hogy mit használtak a konyhában. A helyi ínyencségek közül a habos islert például már jól ismerem – osztotta meg gondolatait hírportálunkkal Kovács Katalin.

A Győr-Moson-Sopron megyei Ásványráróról származó hölgy egy hetet tölt a jászkunsági megyeszékhelyen. Elmondta, képzeletbeli bakancslistájára felkerültek a tiszai halászélet emlékei is, ezért a Tabáni Tájházba biztosan ellátogat majd.

Közben időről időre csoportok és egyéni látogatók töltik meg a Damjanich János Múzeum kiállítótereit. Ottjártunkkor Barláné Kulánda Krisztina éppen rákóczifalvai táborozókat vezetett.

– Ők a néprajzi kiállításunkban múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, a jászkun kapitányokról szóló kiállításunkban pedig tárlatvezetést kértek. Sokat csörög mostanság a telefon, táboros csoportok jelentkeznek be, akik akár fél napot is eltöltenek nálunk. Folyamatosan vannak időpontjaink, jövő héten is ellátogatnak hozzánk – ecsetelte az intézmény múzeumpedagógusa.

Kiemelte, mióta újra megnyitottak, főleg előre bejelentkezett csoportjaik vannak, de egyéni látogatók is jönnek. Sopronból nemrég egy család, Dunaújvárosból pedig egy baráti társaság érkezett. A szakember arról is szót ejtett, hogy a rákóczifalvai fiatalok egyebek mellett kipróbálhattak kardokat, kaftánba öltözhettek, de nyelvemlékeket is meghallgathattak.

– Az egyéni látogatóknál az a tapasztalat, hogy az ország távolabbi pontjairól is eljönnek megnézni az itteni tárlatot. Érezhető, hogy az emberek kiszabadultak, jobban mernek kirándulásokat szervezni – tudtuk meg.

Felkeresik az érdeklődők a Tabáni Tájházat is, amelyet már digitális formában, egy úgynevezett Virtuális tanösvény részeként is bejárhatnak az érdeklődők. A telefonos alkalmazás célja, hogy bemutassa a helyi épített és természeti értékeket egy kellemes sétával egybekötve. Az alkalmazást használva a kiválasztott tanösvényen haladhatunk végig. Az egyes állomások csak a készülék térképén jelennek meg, a valóságban nem léteznek. Ha pedig megérkezünk egy helyszínhez, azt a program rezgéssel jelzi, és megjeleníti a felkeresett állomás adatlapját.