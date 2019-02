Olvasom, hogy rohamosan csökken a régen megszokott nyilvános telefonfülkék száma. A mobilok lassan átveszik ennek az egykor nélkülözhetetlen szolgáltatásnak a helyét. A csökkenő forgalom veszteségessé teszi a fenntartásukat, bár bizonyos számú készülék üzemeltetését törvény írja elő.

Az utóbbi megkötés teljesen érthető. Ha szükség esetén csak egyetlen életet megment egy időben elért nyilvános állomás, már volt értelme a létének. Erre saját, bár kissé humoros megyei tapasztalatom is akad. Évekkel ezelőtt arra ébredtem, hogy azonnal hívjam vissza egy kapkodva bemondott nyilvános fülke számát.

Kiderült, egy ismerősöm más városban tartott jól sikerült szilveszter után nem talált vissza a szállására, ahol mobilját és megmaradt kevés apróján kívül minden pénzét hagyta.

Miután kemény utcai mínuszok vették körül, így a segélyhívása nyomán indított mentőakció végül sikerrel ragadta ki a fagyhalál torkából. Persze ennél komolyabb esetben is szükség lehet egy nyilvános fülkére.

Ezt az is bizonyítja, hogy ma is jelentős számban kezdeményeznek róluk segélykérő hívásokat. Remélhetőleg nem fognak teljesen eltűnni az utcákról, mert hiányukkal még kultúrtörténeti emlékkel is szegényebbek lennénk.

Például ők voltak a kedvelt tanyái a végtelen beszélgetésekkel várakozók sorát kétségbeesésbe vivő hölgykoszorúnak, vagy a környéket óvatos pillantásokkal szemmel tartó telefonbetyároknak is. Utóbbiakért nem kár, de tőlük függetlenül, az észszerűség határán belül mindenképpen érdemes volna megőrizni a nyilvános fülkék egy részét.