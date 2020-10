Tovább bővülhetett a mezőtúri értéktár

Három új helyi elemmel gazdagodott a Mezőtúri Települési Értéktár állománya. A bizottság a napokban, a Túri Fazekas Múzeumban tartott ülésén egyöntetű döntéssel szavazta meg a legfrissebb felterjesztések elfogadását. A város számára jelentős értékek száma így már közel ötvenre nőtt, a jövőben pedig minden bizonnyal további kincsekkel gyarapodik majd.

– Elsőként említeném Mezőtúr holtágrendszerének egyedi halát, a compót. Metzker Krisztina és Székely Tibor javaslatára került az értékek sorába – kezdte Berczeliné Boldog Mária, a bizottság elnöke. A pompás halról érdemes tudni, hogy igen nagy számban fordul elő a környék vizeiben, csatornarendszerében. Emellett történelmileg is hozzátartozik a Hortobágy-Berettyó és Mezőtúr halfaunájához.

– Különleges, hasznos faj, ráadásul 2016-ban nagy fölénnyel nyerte meg az „Év hala” szavazást is – mondta az elnök. Hozzátette, egy kedves, ám tudományosan nem igazolt tény szintén kapcsolódik hozzá. Már Hermann Ottó is beszámolt a közhiedelemről, amely a halászok körében terjedt el. Az uszonyos, nyálkás testével a szigonnyal megsebesített egyedekhez simulva gyógyítja azokat.

– Ez a tézis a mai napig él a halak szerelmeseinek tudatában, így gyakran doktor halnak, vagy haldoktornak nevezik – árulta el mosolyogva. A következő érték a Trianoni békediktátumhoz kapcsolódó eseménysorozat Mezőtúron elnevezést kapta. A szervezésben igen nagy szerepe van a felterjesztőnek, dr. Keresztes Károly nyugalmazott háziorvosnak.

– Már a kilencvenéves évfordulóról is különleges módon emlékeztek meg, a századik esetében sem volt ez másképpen – mondta Berczeliné Boldog Mária. Kiemelte, az értéktárba a gazdag és beszédes kiállítás szervezési folyamata és immáron hagyománya került.

– Mindemellett számos egyedi esemény is kapcsolódik hozzá. A századik évforduló alkalmával például a Túri Olvasókör kezdeményezte, hogy száz emlékszalagot helyezhessenek el az országzászlónál. A helyiek mellett határon túli testvértelepüléseinkről is csatakoztak ehhez – részletezte. Továbbá kiemelte, a polgármesterek, megszólalók online köszöntéseit, beszédeit is rögzítették, így kézzelfogható formában szintén megmaradtak. Az új értékek sorában, egy modern elem a harmadik.

– Az online térhez kapcsolódva már régen a figyelem középpontjában áll Veresné Kádár Anikó munkássága. Évek óta lázas és alapos munkával gyűjti a régi fotókat, amelyeket digitalizál és a közösségi felületen létrehozott oldalakon gyűjt – mondta az elnök. Számtalan felvétel menekült meg és kelt új életre Anikó szenvedélye nyomán.

– Néha már a fotók alaptörténete is elképesztő. Egy házbontás vagy költözés során számos régi képet juttatnak el hozzá, ő pedig küldetésként tekint arra, hogy kiderítse, kik szerepelnek rajta, milyen emléket őriznek. Az pedig egészen az ember lelkéig hatol, amikor a közösségi oldalra felmentett fotó alatt családok, barátok, osztálytársak találnak egymásra. Esetleg rég elfeledett ősök leszármazottai szembesülnek azzal, hogy így nézett ki a bizonyos előd. Az egykori épületek, utcarészletek is egész életeket képesek visszaidézni a múltból – részletezte lelkesen. Így a Mezőtúr régen és a Mezőtúr a XX. században adatbázisok szintén a helyi értékek sorát gyarapítják.