Tovább csinosodik a művelődési ház Fegyverneken

A kényszerszünet alatt is tovább épül-szépül a szapárfalui művelődési ház.

A régi épületen korábban is végeztek már különböző munkálatokat, felújították a járdát, akadálymentesítettek, kifestették, és a parkettát is felújították, valamint a világítását is rendbe tették. Jelenleg a rendezvényeknek gyakran helyet adó nagyterem kap lambériaburkolást. A munkálatok a napokban feje­ződnek be.