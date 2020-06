Tovább épül a település piaccsarnoka Jászkarajenőn

Javában zajlik a piaccsarnok építése a település központjában, rövidesen szerkezetkész állapotba kerül.

Palya István polgármester hírportálunk érdeklődésére elmondta, egy héten belül a cserepezést is befejezik a szakemberek.

– Eddig a látványosabb munkafolyamatok jellemezték a területet, most viszont a kevésbé szembetűnő munkák következnek az épületben. Beleértve a gépészetet is – ecsetelte. Majd hozzátette, időben is jól állnak a beruházással, hiszen az év végéig, illetve a jövő év elejéig kell, hogy véget érjen a munka.

– A régi piacunkhoz viszonyítva nagy előrelépést jelent ez a mostani csarnok. A területen jól elkülönített árusítóhelyeket alakítunk ki, a létesítményben mozgáskorlátozott mosdók is lesznek – folytatta a falu első embere. Megtudtuk, a jövőben hat helyszínt vehetnek bérbe az itt letelepülő vállalkozások. Palya István rámutatott, mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói érdeklődés felélénkült az új piaccsarnok iránt.

– Én magam is keresem a vállalkozásokat, de futnak be megkeresések is. Már majdnem valamennyi helyiségre akad érdeklődő, így várhatóan mindegyik elkel – zárta szavait.