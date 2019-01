További fejlesztésekre készülnek Kuncsorbán

Az elmúlt évek során a község szinte minden intézménye, középülete megújult, emellett számos új út épült. Idén újabb fejlesztéseket terveznek.

– A napokban tartott egyeztetések után úgy tűnik, a Magyar Falu Programnak köszönhetően több építkezés is indulhat hamarosan – tudtuk meg Rédai János polgármestertől. – Szeretnénk korszerűsíteni a ravatalozónkat és két belső utat is felújítanánk ebből a forrásból. Emellett egy programszervező foglalkoztatását is finanszírozni tudnánk.

Amint a polgármester hozzátette, a gazdálkodásuk az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiegyensúlyozott, ezekben a hetekben tervezik az idei évre vonatkozó költségvetést.

– Ezen túl a szociális célú tüzelő kiosztása és a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatok adtak sok munkát az év elején – mondta Rédai János. – Előbbit már meg is kapta az érintett százhatvan kuncsorbai lakos, míg a téli rezsicsökkentés keretében levásárolható tüzelőanyagra a napokban kötjük meg a szerződést.

Bár Kuncsorbán éveken át a közfoglalkoztatási programok adtak munkát a legtöbb embernek, az utóbbi időben itt is érezhető, hogy egyre kevesebben keresnek ily módon munkát. A március 1-jével nyíló újabb program így már csak tizenhárom fővel indul, ez öttel kevesebb a tavalyinál. Ennek ellenére a korábbihoz hasonló tevékenységet terveznek ebben az esztendőben is.