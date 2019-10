További segítségre van szüksége a tragikus sorsú családnak

Még szeptember végén járt szerencsétlenül az a héttagú tiszatenyői család, akiknek a háza szeptember végén égett le. Gyakorlatilag mindenük odalett. Az épületben három generáció élt, köztük két kisgyermek, akik jelenleg rokonoknál laknak. Azóta nagyon sok felajánlás érkezett a családhoz, és kiderült, a ház is menthető. Csakhogy a helyreállításához segítségre van szükségük.

– Vegyes érzelmek kavarognak bennem, borzasztóan érint, ami történt… – mondja még mindig sokkhatás alatt Falusi Zsolt, a tiszatenyői család egyik tagja.

– Nehéz mindennap odamenni a házhoz, takarítani és látni, hogy amit a szüleim a két kezükkel építettek, romokban van. Csupán egy darab ép bútor és egy fénykép, ennyi maradt… a fiam be sem jött, csak sírt, amikor meglátta. Nagyon nehezen viseljük a helyzetet, sosem voltunk gazdag család, de mindig ott voltunk egymásnak, vigyáztunk egymásra, de ez most nem sikerült – meséli megtörten a férfi.

A tüzet valószínűleg elektromos zárlat vagy a kémény hibája okozhatta. A ház teteje gyakorlatilag eltűnt, de a konyhában és a nappaliban is óriási kár keletkezett. A családnak semmije nem maradt, jelenleg rokonoknál, barátoknál húzzák meg magukat, köztük egy két- és egy négyéves kisgyermekkel.

– Nagyon sok felajánlás érkezett eddig is, bútorok, ruhák, olyan dolgok, melyekre a mindennapi életben szükség van. Nagyon hálásak vagyunk mindenért mindenkinek! Nagyon sok kedves szó, üzenet érkezett, ezekből, illetve egymásból próbálunk erőt meríteni… – mondja Zsolt, aki kezdetben attól tartott, a ház annyira rossz állapotban van, hogy soha többé nem térhetnek vissza.

Azóta a statikai vélemény alapján kiderült, menthető az épület, de ennek ára van, és nem is kicsi. A tető újjáépítése körülbelül másfél millió forintba, az elektromos hálózat kiépítése és a villany visszakötése félmillió forintba, a belső munkálatok is több százezer forintba kerülnének. Mivel a házon nem volt biztosítás, Zsolt pórbált hitelt felvenni a helyreállításra, de nem sikerült.

– Elutasítottak, mert hiába dolgozok, kamionozok, a bejelentett bérem az a százharmincezer forintos minimálbér. A pénzt nem munkabérként, hanem ellátmányként, külföldi tartózkodás jogcímén kapom. A bank így nem ad hitelt. Most úgy vagyunk vele, hogy ha már a tetőt felraknánk, nyert ügyünk lenne. Ha ugyanis fent van a tető, akkor a falak nem áznának tovább. Azután még kell olyan két hét, amikor csak fűtünk, hogy minden kiszáradjon. Abban az egy- két hétben annyit tudunk tenni, amit most is csinálunk, hogy a vakolatot, falakat, mennyezetet elkezdtünk kapargatni, betettünk egy bejárati ajtót, amellett felfalaztunk.

– Ha megvan a tető és kiszáradt minden, akkor kezdhetjük el a vakolást és a festést, de gondolkoztunk gipszkartonon is, ami gyorsabb és egyszerűbb lenne – tervezget Zsolt. – Már csak abban bízok, hogy valamikor még sikerül újra otthonként tekinteni arra ami volt, arra, ami jelenleg csak rossz érzésekkel, fájdalommal tölt el… Szeretném megint otthon, a kandalló mellett tölteni a hideg téli estéket, a családommal – teszi hozzá elcsukló hangon a férfi.