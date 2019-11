Továbbra is a stabil munkahely a legfontosabb megyénkben

Mára már a legtöbb ágazatban általánossá vált a munkaerőhiány.

A cégek nemcsak azzal a kihívással küzdenek, hogy töltsék fel a létszámkeretet, hanem megtartani is egyre nehezebb a munkatársaikat. Az utóbbi időben gyakran hallani arról, mivel igyekeznek az irodában dolgozók céghez való kötődését erősíteni, ám arról kevés szó esik, mi módon vehetők rá leginkább a maradásra a „kékgallérosok”, azaz a fizikai dolgozók.

– Ha magasabb fizetést kínálnak egy másik cégnél, naná, hogy váltok, pénzből él az ember… – nyilatkozta a harmincas éveit taposó Károly, aki több szakmával is rendelkezik, melyek keresettek a piacon. – Ma már amúgy sem sikk évtizedeket egy helyen lehúzni. Majd ha „megszedtem” magam, maradok egy nyugis helyen, ahol nincs túlóra, és lesz idő a családra is.

A szintén megyebeli Ildikó viszont szívesen maradt volna meg egy helyen, ahol kiszámítható a munkaidő, és nem zsigerelik ki a munkásokat. Mint elmondta, korábban varrodákban dolgozott, és mindenhonnan azért jött el, mert sose tudták teljesíteni az előírt napi penzumot, így nem is kapták meg az alapösszeget, pedig sokszor egész heti ingyen túlórával próbálták behozni a lemaradást.

A szolnoki Dávid viszont azért keres új állást, mert olyanokat raktak csoportjába, akik cseppet sem törik magukat, így nekik dupla mennyiséget kell teljesíteni, ha hozni akarják a csoportkvótát. Persze a lógósok bére is ugyanannyi, és még ki is nevetik a „strébereket”, ha viszont elmaradás van, a szorgalmasakat is büntetik. Panaszkodni meg hiába próbálnak. Így inkább váltani akar.

– A megfelelő életminőséghez elengedhetetlen az anyagi biztonság, de a magasan kvalifikált szakképzett dolgozók elvárják a törődést – mutatott rá dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei elnöke.

– Ezt régen a nagyvállalatoktól meg is kapták, de napjainkban a szakszervezetek is meggyengültek, sok helyen nincs olyan közösségi háló, mely őket úgymond pátyolgatná. Az információk nem jutnak el hozzájuk, döntéseknél nem kérik ki a véleményüket, az információk szóbeszéd útján terjednek.

Az adókötelessé tett plusz juttatások alapbéresítésével pár hónapig érezték ugyan a magasabb bér előnyeit, de utána ez megszokottá vált, és hiányolják a plusz juttatást. Tehát egy olyan ösztönző rendszert, mely révén érezhetik, hogy elismerik a jó munkát. Sokaknak hiányzik a csapatmunka is, mely során együtt kell megoldani egy feladatot, és ha azt sikerül, elismerést kapnak érte. Sajnos az is köztudott, hogy a multiknál az elvárt teljesítményt gyakran úgy szabják meg, hogy ne lehessen elérni – sorolta a hiányosságokat a megyei VOSZ-elnök.

A visszajelzés és a teljesítményalapú értékelés kulcsfontosságú – derült ki egy átfogó, közel ezer kékgalléros megkérdezésével készült kutatásból is, melyet a BrandFizz Emloyer Branding Kft. végzett. Az elégedettségi felméréssel harminc munkahelyi szükségletfaktor fontosságát is vizsgálták, hogy kiderítsék, mi a legfontosabb a fizikai dolgozók számára egy munkahely kiválasztásakor, és mik szükségesek ahhoz, hogy ott is maradjanak.

Mint kiderült, a szakmai tréning és karácsonyi buli megtartóereje igen csekély, legfontosabb tényezőként viszont a stabil, biztonságos munkahelyet jelölték meg, ez megelőzte a fizetést is. Az is fontos, hogy milyen a csapat és milyen hangulatban telik a munkaidő. A munka és a magánélet egyensúlya is jelentős tényező, nem mindegy, hogy rugalmas-e a beosztás és mennyire tervezhetnek előre a munkások.