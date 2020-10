Továbbra is problémát okoz a szemét a Szőlőkben

Rendhagyó módon tartottak közmeghallgatást minap a községben. A vírushelyzetre való tekintettel a lakosok egyesével járultak a képviselő-testület elé.

A találkozóra így kizárólag előzetes regisztráció alapján lehetett bejutni. Délután először a Tiszavárkony-Szőlő településrész kultúrházában, majd később az önkormányzat házasságkötő termében várták a bejelentkezett érdeklődőket. A lakosok informálódhattak a helyi közügyeket érintő kérdésekben, valamint javaslattételre is lehetőségük nyílt.

Szőlőkben változatlanul foglalkoztatja az ott élőket a hulladék kérdése. Hegedűs István polgármestertől megtudtuk, hogy a szemétszállításra vonatkozóan ezúttal is kaptak kérdést, akárcsak a nemrégiben hozott, a település köztisztaságára vonatkozó új rendeletük kapcsán is. Jelenleg is tapasztalható még a pár éve lezajlott ivóvízminőség-javítást célzó beruházás nyomán jelentkezett vízminőség-probléma. Emellett megvitatták azt is, mit lehetne tenni a közbiztonság javítása érdekében.

A faluközpontban rákérdeztek, hol tartanak az egyes pályázati fejlesztésekkel. Szóba került a belterületi utak állapota, mely utcákban kellene javítani a közlekedés feltételein, mik a kilátások. Az útjavításokhoz forrást kell találni, mert önerőből nem tudják megoldani.

A polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatás célja elsősorban az informálódás volt. Képet kaphattak arról, melyek azok a témák, amiket jobban kell a lakosság felé kommunikálniuk, valamint arra is fény derült, milyen kérdések, problémák foglalkoztatják leginkább a településen élőket. Tehát kölcsönösen hasznosnak bizonyult.