Továbbra sem tudni, mikor adják át az új játékokat Tiszasülyön

A Tiszasülyért Egyesület régi álma volt, hogy „Népi játékok udvarát” alakítson ki a helyi Nagy Lajos Faluháznál. Év elején Viziné Nagy Mónika, a faluház munkatársa számolt be róla, hogy terveik szerint a téli-tavaszi hónapok során elkészítik e játékokat, és tavasszal, egy hétvégi program részeként megnyitják az udvart. A rendezvény elmaradt ugyan, a munka azonban, így a játékok legtöbbje is, már elkészült.

Bár március tizenhatodikától az egyébként közösségi programoknak is helyszínül szolgáló tiszasülyi faluház is zárva tart, azért az élet nem állt meg. A fa alapanyagú játékokon továbbra is dolgoztak, abban a reményben, hogy a helyi gyerekek rendelkezésére bocsáthatják a „Húsvéti vigadalom” elnevezésű programon. Ezt sajnos a vírushelyzet miatt szintén le kellett mondaniuk, így az átadó egyelőre várat magára.

Demjén Imrétől, a faluházat működtető Tiszasülyért Egyesület elnökétől megtudtuk, nem sok híja van már, hogy az utolsó játékkal is elkészüljenek. A járványveszély elmúltával a gyerekeket az udvarban hagyományos malomjáték, lengőteke, patkójáték, karika célba dobó, horgászós játék, golyós labirintus, csigafuttatós játék, gólyaláb fogja várni. Sőt, olyan, együttműködésen alapuló ügyességi játékokat is kapnak, mint például a vadkacsás, ahol négyüknek kell négy zsinórt egyszerre húzva a kacsát eljuttatni a fészkébe, vagy olyan sítalp, amelyen ketten állva kell összhangban lépegetniük.

A fa játékok nagy részének elkészítését asztalos szakember vállalta, de a munkákból az egyesület tagjai is kivették a részüket. A szépen megmunkált eszközök festését pedig az egyesület tagjai vállalták, főleg Viziné Nagy Mónika. A tagok a közelmúltban is tartottak egy megbeszélést, és új játékokat is szállítottak a helyszínre.

– Sajnos egyelőre nem tudjuk, mikor tarthatjuk meg az átadót, azt mindenképpen meg kell várnunk, hogy feloldják a korlátozásokat. De bízunk benne, hogy a gyerekeknek tesztelni fognak a játékok – nyilatkozta Demjén Imre.

A Bicogó Maraton is elmarad idén

A Tiszasülyért Egyesületnek nem csak a számos programmal tervezett húsvéti rendezvényét kellett lemondania, de a Bicogó Maraton is elmarad. Demjén Imre elmondta, mivel ez költségigényes esemény, nem mernek úgy tervezni, hogy nem látnak előre, a támogatók is bizonytalanok, és félő, hogy azok az önkéntes segítők, akiket most kényszerszabadságra küldtek, a verseny idején nem fognak ráérni, mivel dolgozniuk kell.