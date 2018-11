Továbbtanulási börzét rendeztek Karcagon

Térségi továbbtanulási börzét rendeztek pénteken a karcagi Városi Sportcsarnokban a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak és szüleiknek.

Húsz Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Heves megyei oktatási és képzőintézmény vett részt ezen is mutatta be meglehetősen széles oktatási palettáját.

A Magyar Honvédség is képviseltette magát. A fiatalok több szakma fogásait is kipróbálhatták, fúrhattak, faraghattak például vagy éppen szerelhettek is.