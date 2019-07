Traktorok az úton: íme, a betartandó szabályok

Megkezdődtek a nyári betakarítási munkálatok, egyre több mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel találkozhatnak a közlekedők. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet a mezőgazdasági munkában résztvevők számára, hogy tartsák be a szabályokat.

Fordítsanak figyelmet az alábbiakra:

Az egyik legfontosabb, hogy a vezető, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek az ellenőrzésnek teljes körűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is!

A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról!

A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie!

A betakarítási munkálatokban részt vevő gépjárművek vezetőinek az általános KRESZ szabályokon kívül kötelessége betartani a túlméretes járművekre vonatkozó biztonsági rendszabályokat is!

Kizárólag egyéb járműkísérettel lehet közlekedni a 4,5 m jármű/járműszerelvény szélességet meghaladó méret esetében, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon!

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is!

Kiemelten fontos kihajtás előtt a jármű sártól való megtisztítása, azonban ha mégis szennyeződés kerül a közútra, gondoskodni kell az azonnali letakarításáról!

A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani!

A közlekedés során a gépjárművezetőknek szigorúan tilos a szeszes ital fogyasztása! Továbbra is él a zéró tolerancia. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében felhívják a figyelmet, hogy ez nemcsak a munka idejére, hanem a hazaútra is vonatkozik, még akkor is, ha motorkerékpárral, vagy személygépkocsival térnek haza.

…hogy mindenki hazaérjen!