Trendi a szelektív hulladékgyűjtés, mi is megtehetjük környezetünkért

Ezt a cikket egy megyei középiskolás írta a tavaszi Sajtó és Tanulás elnevezésű program keretében. A kialakult helyzetre való tekintettel a versenyt elhalasztottuk, ám a már elkészült anyagokat folyamatosan közöljük hírportálunkon.

Az elmúlt évtizedben felerősödött a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Számos szervezet is alakult országszerte. Mondhatjuk, népszerűvé vált a környezettudatos gondolkodás. Ezt minél fiatalabb korban ismerhetjük meg, annál jobb.

– A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium diákjai már közel tíz éve használják a szelektív kukákat. Az iskola így hívja fel diákjai figyelmét az elkülönítő hulladékgyűjtés jelentőségére – nyilatkozta Pogány Gyula, az intézmény igazgatója.

Természetesen nem csak a közép- és általános iskolák, hanem bárki tehet ilyen, vagy ehhez hasonló apró, de meghatározó lépést. A megyeszékhely lakosainak öt éve biztosítanak sárga kukákat – ezzel is segítve a háztartási szemét szelektálását.

A különleges, kétpói létesítményben pedig több hulladékudvar is található, melyek egyedi feladatokat látnak el. A 46-os főút felől eltérő magasságú erdősávok alkotnak természetes „levegőszűrőt”.

De nem csak a hulladék összegyűjtése a döntő, hanem a megfontolt vásárlás is. Egyre több üzletlánc és márka szorgalmazza a „kimérős”, csomagolás nélküli, vagy az elbomló csomagolású termékek forgalmazását. Hiszen a felesleg szemét. Fontos, hogy bármit is teszünk, hosszú távra tervezzünk! Sose feledjék, egy kis segítség, még egy nagy bolygónak is jól jön!