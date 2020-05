Tudatos tervezéssel reagálnak a családok a változó bevételekre

Elbocsátások, munkabércsökkentés. A vállalkozások különböző stratégiákat választottak, hogy túléljék a gazdasági válsághelyzetet. Ehhez viszont a családoknak is alkalmazkodni kellett. Akadtak, akik kihasználva a felszabadult időt, új vállalkozásba kezdtek.

– Április elejétől négy hétig voltam itthon, majd a hónap végén behívtak a céghez, ahol új szerződést írtunk alá. Nyolc óra helyett négyben alkalmaznak minket ezután – mondta a szolnoki Kiss Ádám, aki az elmúlt hónapot kényszerszabadságon töltötte. A fémmegmunkálással foglalkozó cégnél a munkabért is felére csökkentették, így jövedelemkiegészítésként vállalkozásba fogott a szolnoki fiatalember.

– A barátnőmmel albérletben lakunk a belvárosban, hozzá kellett nyúlni a tartalékainkhoz is. Jövedelem­kiegészítésként a már korábban is tervezett vállalkozásom indulására fektettem nagyobb hangsúlyt. A bevételek részben pótolják a kiesett jövedelmet, a felszabaduló időmet is legalább hasznosan töltöm – részletezte Kiss Ádám.

A budapesti agglomerációban dolgozó Markóth Sándor szerint a helyzet nem túl rózsás, de egyelőre nem kritikus.

– Az élelmiszeriparban dolgozom, így szerencsére a munkám megmaradt, de mivel a megrendelések száma visszaesett, így félállásban alkalmaznak. Igyekszem pozitívan hozzáállni és arra fókuszálni, hogy több időt tölthetek a családommal – emelte ki a tiszazugi édesapa.

– Alapvetően örökmozgók vagyunk, szívesen kirándulunk, de erről a jelenlegi helyzetben lemondtunk, ahogy a külföldi nyaralásunkról is, maradnak az egészségügyi séták a Tisza-parton – fűzte hozzá.

– A jelen helyzetben talán nem is gond, hiszen bizonytalan az anyagi helyzetünk, a tartalékaink egy részéhez is hozzá kellett nyúlnunk a lecsökkentett fizetés miatt. Igyekszünk gazdaságosan, átgondoltan vásárolni és a menüt is előre összeállítjuk, hogy átláthatóbbak legyenek a kiadásaink – mondta.

Bevételkiesésről panaszkodik egy másik szolnoki család is. Pintéréknél az édesapa a másodállását vesztette el.

– Nem elég, hogy megszüntették a szerződésemet, még a főállásomban is csökkent a fizetésem, a kevesebbet vállalható munkaóra miatt. A feleségem gyeden van, három kisgyermeket nevelünk, ráadásul épp tavasz elején fogtunk kerítésépítésbe – avatott be a részletekbe Pintér Ferenc, aki hosszú távú befektetéseit szabadította fel.

– Az biztos, hogy anyagilag is megterhelő, hiszen a bevásárlások alkalmával sokkal többet költünk. Az egész családnak biztosítani kell a napi ötszöri étkezést, zöldségekkel, gyümölcsökkel. Azzal próbálunk könnyíteni, hogy az óvodásainknak az intézmény konyhájáról hordjuk az ebédet, így egy keveset tudunk spórolni – magyarázta.