Türelem és ölelések is szerepelnek az idei célok között

Az óév vége, az újév eleje a családban is a készülődés, a várakozás, a vágyakozás időszaka.

A családi összejöveteleken előtérbe kerülnek az elért eredmények, sikerek, valamint a kudarcok is. Az új év új lehetőségeket is rejt magában, és bár a tapasztalatok szerint a fogadalmak jó része mindössze néhány hétig, esetleg a hónap végéig tart, mégis számos elvárást támasztunk magunk elé.

Szülőként, anyaként újabb célokat tűzünk ki, és ilyenkorra időzítjük a nevelési elveink reformációját is, mely hasonlóan a korábban említett általános eskükhöz, már az első este megdőlni látszanak. Néhány kifejezetten anyáknak szánt újévi fogadalmat mégis összegyűjtöttünk, melyek örök érvényűek. A kisgyermeket nevelő szülők talán minden reggel megfogadják, hogy kevesebbet kiabálnak, de a türelmességre tényleg elengedhetetlen figyelni. Az ölelés és egyéb fizikai kapcsolat a szülő és gyermek számára egyaránt fontos, így ezt is érdemes előtérbe helyezni. Valamint mindenkinek kulcsfontosságú, hogy olyan hobbit válasszon, ami feltölti energiával, így az új évben erre is ajánlatos időt szánni.