Tűzoltó és polgárőr székház alapkövét tették le Rákóczifalván

A leendő tűzoltó- és polgárőr egyesületi székház területe egyelőre még csak egy üres porta, ám hamarosan megkezdődhet az építkezés. Az új létesítményben méltó körülmények között végezheti a köz érdekében tevékenységét a két civil szervezet. Itt tarthatják taggyűlésüket, ezen túlmenően lehetőségük lesz az eszközök, gépjárművek megfelelő tárolására, és egy állandó várostörténeti kiállítás is helyet kap.

Az ünnepélyes alapkőletételen dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Rákóczifalva mindig erős volt civil közösségekben,

– A tűzoltó egyesület életkora 111 év, ami azt mutatja, hogy kibírta a történelem változásait. Ennek a szervezetnek nem kellett a rendszerváltozás után talpra állnia, vagy megszületnie, mint sok másiknak, mert az az erő, az a hivatástudat, az önkéntesség, ami ezt a települést jellemzi, vitte tovább. Ez mindenképpen megbecsülendő – hangsúlyozta. – A polgárőrök egy település mindennapjaiban a biztonságérzetet tudják nyújtani, de ezen túlmenően ők is rendkívül közösséget alkotnak, az ő huszonöt éves működésük is értékelendő.

Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kifejtette, hogy a Belügyminisztérium azért támogat ilyen és hasonló beruházásokat, mert a helyi önkormányzatokról szóló törvény tartalmazza a katasztrófavédelem, a polgári védelem, valamint a helyi közbiztonságban való közreműködést. Ehhez itt van két partner egyesület, amelyek a település biztonsága érdekében tevékenykednek, de méltatlan körülmények között, és ezen kívánnak változtatni, az önkormányzat kérése nyomán.

– Az alapkőletételről mindig a jövő jut eszünkbe – hangoztatta beszédében dr. Túróczi Imre polgármester.

– Úgy hiszem, itt ez az esemény összeköti a múltat, a jelent és bizakodást ad a jövőre nézve. Bízunk benne, hogy a tűzoltó egyesület 112. születésnapját már az új épületben fogjuk megünnepelni.

Felidézte azt is, hogy helyi lakosként ismerte azt a családot, mely a leendő székház helyén álló, most lebontott házban lakott.

– Ennek a családnak is minden tagja közösségi ember volt. Bízom abban, hogy az új épület is ugyanazt a szellemiséget viszi majd tovább – adott hangot reményének.

Időkapszulát is elhelyeztek

– Pontosan 40 ezer 454 nappal ezelőtt adta áldását a Belügyminisztérium a helyi tűzoltó egyesület bejegyzésére – idézte fel a rendezvényen a műsort vezető Császiné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetője. Ez az információt is bekerült az időkapszulába, Máté Pál ugyanis megírta a tűzoltó egyesület történetét, de megmarad az utókornak az alapító és jelenlegi tagok névsora és a fotók is.

A kapszula tartalmazza a polgárőr egyesület beszámolóját, tájékoztatóját is. Ezen a módon megőrzik a dr. Hoffmann Imre által létrehozott Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány történetét is. Elhelyezték a kapszulában azt az önkormányzati határozatot is, melyben döntöttek az ingatlan megvásárlásáról és e székház megépítéséről. De helyet kapott benne az Új Néplap csütörtöki száma is.