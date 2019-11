Új búcsúztató helyet alakítanak ki a temetőben

Az Ókatolikus temetőben életveszélyessé vált a csőszház, így azt le kellett bontani. Most ide új búcsúztatót épít a Karcagi Római Katolikus Egyházközség – tudtuk meg Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsostól.

– Mivel az alapozás nélküli vályogból épült csőszház életveszélyessé vált és funkcióját is elvesztette – hiszen régen temetőcsősz is lakott benne-, így lebontattuk és helyén egy búcsúztató helyet szeretnénk kialakítani. Azért nem ravatalozót, mert ahhoz hűtőkamra és egyéb más funkciók is kellenek – magyarázza a plébános.

– A kivitelezési engedélyes tervek elkészülte után tudunk hozzákezdeni az építkezéshez. A számításaink szerint mintegy 10 millió forintból valósulhat meg az építkezés, melyhez eddig 4 millió forintot tudott a plébános a hívekkel összegyűjteni, a többit is szeretné támogatásból előteremteni. Erre már korábban is volt példa, amikor a temető körbekerítésére is kovácsoltvas kapukkal való lezárására is adakoztak a hívek, így a búcsúztató helyet is sikerülhet ilyen formában megvalósítani. A területet majd körbekerítik, s a temetés idejére nyitják ki. A tervek között a későbbiekben az épület falán egy urnafal elhelyezése is szerepel – tudtuk meg Gulyás Zsolttól.