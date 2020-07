Új életre kelti a régi órákat a tiszaföldvári mester

Fali-, zseb- és karórák sorakoztak R. Kiss Gyula tiszaföldvári műhelyében. A különféle szerkezetek közül egyet-másikat saját maga hozott rendbe, a falon százéves óra is díszelgett. A beszélgetésünk közben zárt tárolóból még egy különleges zsebóra is előkerült, melyet nagyapja még Pozsonyban vásárolt az ezerkilencszázas évek elején.

Közel hatvan éve űzi az ipart R. Kiss Gyula, akivel tiszaföldvári műhelyében beszélgettünk. Az eredetileg közgazdasági pályára készülő tanulóból végül órásmester lett.

– Érdekesen indult a történet. Nem órásnak készültem, de belejöttem. Egy szolnoki középiskolában két éven át tanultam közgazdaságtant. Matekból nagyon jól álltam, a könyvvitelt is szerettem, de nem engedtek tovább. Körbejártam a mestereknél, első körbe sehova sem vettek fel, végül az egyik szomszédom ajánlotta a helyi órásmestert, beálltam hozzá inasnak – avatott be a kezdetekbe R. Kiss Gyula.

– Hetven forintot fizettek volna egy hónapban, de én lemondtam a bérről, csak hogy felvegyenek – mondta.

Az ipariskola elvégzése után a nyolcvanas években mestervizsgát tett.

– Eleinte sok munkám volt. Harminc évig két műszakban dolgoztam itthon. Nappal érkeztek a kuncsaftok, hetente harminckét darabot vállaltam el, de ezeket meg is kellett javítani, azt este csináltam. A mai világban viszont már inkább üzleti érdekből, tömegáruként kerülnek az órák a piacokra, azokba leginkább csak elemet kell cserélni – mesélte tapasztalatait.

Műhelyében mégis akadnak érdekes gyöngyszemek. A falon egy több mint százéves óra ketyeg.

– Kihívás egy ilyet megjavítani, tíz éven át csináltam – mutat a falra a mester.

– Szinte egy roncs volt, amikor elkezdtem rajta dolgozni. Egy kopott faszerkezetet újítottam fel. A fiókban lapul még az eredeti számlapja, de az nagyon összetört már, így kicseréltem – részletezte.

Egy lakattal lezárt ládikából nagyapjának régi zsebóráját is elővette.

– Nagyapám kádármester volt, hordókat gyártottak, mikor végzett, Pozsonyban helyezkedett el, valószínűleg ezt az órát is ott vette 1904 körül. Negyven évig pihent a fiókban, mert nem tudtam megcsinálni, hiszen a szokottól eltérő alkatrészei vannak. De ha hiszi, ha nem, egyszer egy éjjel felriadtam és eszembe jutott, hogy csinálhatnám meg a hibás alkatrészt – avatott be sikerébe R. Kiss Gyula, aki hetvenhat évesen is szívesen bütykölgeti a különféle szerkezeteket.