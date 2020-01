Új eszközöket kapott a miklósi mentőállomás

Véroxigénszint-mérő, égési kötszerek, különböző végtagrögzítők – egyebek mellett ezekkel a mentéstechnikai eszközökkel fejlesztette idén a Törökszentmiklósi Mentőalapítvány a helyi mentőállomást.

Az alapítvány hét éve gyűjt elsősorban kis és közepes vállalkozások bevonásával adományokat azért, hogy a mentők minél korszerűbb körülmények között végezhessék mindennapi munkájukat. Legutóbb, mintegy másfél millió forint gyűlt össze, ebből vásárolhatták meg a szükséges eszközöket, melyeket csütörtökön délelőtt adtak át a mentőállomás telephelyén.

– Nagyon nagy segítséget jelentenek ezek az eszközök a mentés során, hatékonyabbá teszik a munkát. Ezek közül vannak olyanok amelyek folyamatosan kopnak, hőmérők, vérnyomásmérők, hiszen napi rendszerességgel használják ezeket a kollégák – tájékoztatta hírportálunkat Berényi Norbert István, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa.

– De vannak olyan eszközök is mint például a véroxigén-mérő amely bár nincs napi használatban, nagyon fontos feladatot lát el. Arra való, hogy a vérben lévő oxigén százalékát határozza meg, azt, hogy szükség van-e oxigénpótlásra a betegnek, emellett a pulzusszámot is meghatározza. Nagyon fontosak az új rögzítőeszközök is, például a húzósín, melyet leginkább combcsonttöréses esetekben használjuk. Az égési kötszer pedig egy speciális bevonattal bíró eszköz, amely hűti a megégett területet – tette hozzá.

Az új eszközöket a Törökszentmiklósi Mentőállomás három autója között osztják szét, melyek között egy esetkocsi, és két mentőautó található.