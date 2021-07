Új kutat fúrnának Túrkevén, hogy helyreálljon a vízbázis

Sokan betartják a vízkorlátozást, de még mindig sok kérdés merül fel a múlt héten bevezetett rendelkezéssel kapcsolatban. Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere online tájékoztatón válaszolt a felvetődő kérdésekre.

– Először is szeretném azoknak megköszönni, akik maradéktalanul betartják a korlátozást! – kezdte mondandóját a városvezető.

– Közöttük vannak olyanok – autómosók tulajdonosai –, akiknek pénzügyi vesztesége származik a helyzetből, ennek ellenére megértették, hogy miért volt szükség erre az intézkedésre – folytatta tájékoztatójában Sallai Róbert Benedek. Túrkeve polgármestere emellett reagált az újra és újra felmerülő kérdésre, miszerint a víztorony ledöntése eredményezte-e az intézkedéseket.

– Nem ez az ok! A város vízellátását biztosító kutak hozamának csökkenése a legfőbb ok, 2015-ben 1895 liter per perc volt a vízhozam, ez mostanra 960-ra csökkent.

– Mindezzel együtt megnövekedett a lakosság vízigénye is, a jelenlegi vízfogyasztás nagyobb, mint amennyi vizet ki tudnak termelni a kutak. Ezért kellett elrendelni a vízkorlátozást – indokolt a polgármester.

A városvezető kitért arra, hogy a helyzetet nem könnyíti meg a tény, hogy a jelenlegi vízrendszer az ötvenes, hatvanas években készült, a csövek elöregedtek. A korszerűtlen rendszerben óriási a hálózati vízveszteség. A vízszolgáltató céggel közösen azon dolgoznak, hogy ezek és az egyéb problémák megoldódjanak.

– A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. munkatársaival közösen három gondolat mentén tervezzük a probléma orvoslását: a víztorony helyreállítása, a csövek kicserélése és egy új, megfelelő vízhozamú kút fúrása. A víztorony száz köbméter víz tárolására volt alkalmas, most ez is „jól jönne” a meglévő felszíni víztározó kapacitáshoz. Persze a cél az, hogy a kutak biztosítsák a vízhozamot, ezért a jelenlegi helyzetben száz-kétszáz liter per perc teljesítményű kutak helyreállítása helyett egy ezer liter/perces kút fúrása lenne a megoldás.

Persze próbáljuk a meglévőket helyreállítani, de tartósabban ez nem jelent megoldást. A város vízellátásához – biztonságosan – kétezer liter/perc teljesítmény elérése lenne a cél a jelenlegi hét, illetve egy új kútból. A csövek cseréjét, azt hiszem, nem kell magyarázni – sorolta a tervekkel kapcsolatban Sallai Róbert Benedek.

Felmerült kérdésként, hogy miért pont Túrkevén szembesültek ilyen problémával. „Mezőtúron és Kisújszálláson például miért nincs gond a vízzel?”

– szólt a lakossági kérdés.

A felvetésre a településvezető elmondta, hogy az elmúlt évtizedben számos településen ivóvízjavító program zajlott, fejlesztések történtek, így az említett városokban is, ám Túrkevén ezek elmaradtak. Hozzátette: folyamatosan követik a pályázati lehetőségeket, keresik a megoldást, hogyan lehetne ezeket a fejlesztéseket pótolni.

– Nehéz hónap előtt állunk, kérem a lakosság megértését és felelős viselkedését. Mindannyiunk érdeke, hogy a helyzet megoldódjon, így mindent megteszünk azért, hogy helyreálljon a város vízbázisa – emelte ki a polgármester.