Új mosógép segíti az egyedülálló szolnoki édesanya életét

Vadonatúj mosógép és centrifuga talált gazdára csütörtökön délelőtt a Szolnok Segít Program keretében. Horváth Tiborné és családja szívesen fogadta az értékes felajánlást, mely alaposan megkönnyíti majd a mindennapokat. Az eszközöket dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő adta át.

Épp a napokban ünnepelte ötéves fennállását a Szolnok Segít Program, amelynek sajátossága, hogy valós igényekre igyekszik válaszokat adni. A kezdeményezés küldetése pedig az, hogy olyan segítséget nyújtson a családoknak, amelyre valóban nagy szükségük van – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Kállai Mária.

A térség országgyűlési képviselője ezután a családsegítő központ munkáját méltatta. Mint mondta, valamennyi életvezetési területen nagy segítséget nyújt a központ. Így a család, a munka, de a lakhatás támogatása terén is.

A számos szolnoki vállalkozás által is támogatott felajánlás úgy tűnik, jó helyre került. A gyermekeit egyedül nevelő Horváth Tiborné ugyanis igencsak nagy hasznát veszi a mosógépnek és a vele együtt érkezett centrifugának is. Karácsony előtt kiváltképp.

– Nagyon sokat jelent nekünk az efféle segítség, így szívesen is fogadtam a felajánlást. Saját pénzből ugyanis egyáltalán nem tudnék új gépet vásárolni. Hiszen a gyermeknevelés és a tűzre való beszerzése elég nagy költséggel jár. Emiatt pedig különösen örülök, hogy új mosógép segít a mindennapokban – ecsetelte hírportálunknak Gabriella, aki ezután arról beszélt, korábban messzire kellett vinnie a szennyes textíliát.

– A mosást eddig édesanyámnál oldottam meg. Hozzá hordom minden alkalommal a szennyest – folytatta.

– Nem könnyű azonban eljutni hozzá, mivel bő fél óra az út oda. Vissza pedig ugyanennyi, de akkor már a mosottakkal. S így volt ez legutóbb is. A ruhák most is ott száradnak a kályha mellett – részletezte a hölgy.

Hozzátéve, hogy három gyermekét is kiszolgálja majd a két adomány. Köztük a legkisebbet, Milánt is, aki a nyáron lesz két éves.

– Harmadik éve élünk ebben a lakásban, aminek sajnos komoly hiányosságai vannak. Ráférne egy alapos a felújítás! Éppen ezért önkormányzati ingatlant szeretnénk kérni, s már nagyon régóta várom, hogy pozitív visszajelzést kapjak. Egyelőre viszont még nem sikerült ilyen lakáshoz jutni – zárta szavait.

