Új munkagépeket vásárolt az abádszalóki önkormányzat

Két pályázat is lezárult a napokban, megérkeztek és munkába álltak az új munkagépek. A városüzemeltetés gépparkja korábban hiányos volt, nem tudtak minden szükséges feladatot ellátni.

A Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást külterületi utak felújítására Abádszalók. Valamivel több mint harminckét millió forintból zúzottkővel tették újra járhatóvá a tomaji kápolnához vezető földutat.

– Nemcsak a mezőgazdasági gépek használják ezt a szakaszt, de a turisták is kulturált módon közelíthetik meg a város külterületén lévő tomaji kápolnát – érvelt Balogh Gyula.

Abádszalók polgármestere rámutatott: A támogatásból még egy traktort és egy grédert vásároltak, amely a földutak karbantartását, árokpartok gondozását, valamint az útpadkák rendezését, végzi a településen. Ezzel megoldódott a városüzemeltetés egyik, több éves problémája.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően nyílt lehetőség tavaly egy mini rakodógép vásárlására. Az önkormányzati területek, például a temető rendezésére, földmunkákra is kiváló a fürge kis gép, amely a rakodás mellett több feladatot is el tud látni. Beszereztek hozzá két adaptert, egy targoncavillát és rakodókanalat, de továbbiak vásárlásást is tervezik.

– Óriási segítséget jelent. Külön öröm, hogy a hétmillió forintos támogatást ki tudtuk egészíteni másfél milliónyi önerővel, így vásárolhattuk meg a kis rakodót – magyarázta. A városvezető kérdésünkre azt is elmondta, hogy jól, az ütemterv szerint halad a piaccsarnok építése.