Új parancsnoka és régi helyettese lesz a szolnoki kiképző központnak

Rédei Róbert alezredes csütörtökön átadta megőrzésre a csapatzászlót Kiss Róbert ezredesnek. A magyar honvédség ugyanis újabb átszervezés előtt áll, amely több szervezeti egységet is érint, a változások katonavezetők szolgálati helyének és beosztásának módosításával is jár.

A szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) augusztus elsejével a megszűnő Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) szervezetétől átkerül az újonnan létrehozott, magasabb szintű MH Transzformációs Parancsnokság (MH TP) szervezeti egységébe és feladatrendszerébe.

Csütörtökön ünnepi állománygyűlésen jelentették be, hogy a BTKK új parancsnoka – július elsejei hatállyal – Kiss Róbert ezredes lesz, aki repülő mérnökként 30 évet töltött a légierő szolgálatában, ebből 14 évet az MH 87. Bakony Harcihelikopter állományában, 16 évet pedig a szolnoki MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis kötelékében. Utolsó kilenc évét törzsfőnöki beosztásban. Helyettese az a Rédei Róbert alezredes lesz, aki 2014 óta a BTKK parancsnok-helyettese, 2019 júliusától pedig a béketámogatók központparancsnoka volt.

A rendezvényen Baráth István dandártábornok, a HFKP parancsnoka méltatta a BTKK volt és új parancsnokát. Előbbi kapcsán emlékeztetett arra a nemzetközi elismerésre, miszerint az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) számos nemzetből delegált olyan, jól képzett és munkájukat jól végző katonai megfigyelőket háborús övezetekbe, akik a szolnoki kiképző központban végezték el ez irányú szakmai tanfolyamukat. Sőt, a BTKK kiképző tiszteket delegálhatott a ghánai Kofi Annan kiképző központba és a kenyai regionális kiképző központba is, de felkérés érkezett az ENSZ New York-i központjából is a bevezetésre tervezett oktatási tananyag véglegesítése céljából.