Hétmillió embert érinthet a gázkészülékek cseréjéről szóló új rendelet

Új szabályozás lépett életbe február elejétől, így hónapok helyett akár néhány nap alatt elvégezhető a gázkészülékek cseréje. A legtöbb esetben már nincs szükség a szolgáltató engedélyére.

A változtatás célja a gázkészülékek cseréjének egyszerűsítése. Ezen túl például a kazánok cseréje esetén, ha a gázvezetéket is át kell alakítani, a tervezőmérnököknek lesz kiemelkedő feladatuk.

Nekik kell ugyanis dokumentálni, hogy megfelelően készült-e el a kivitelezés. Korábban ezt a szolgáltató végezte, és addig nem lehetett használni a készüléket, amíg meg nem vizsgálták. Ám erre sokszor akár heteket is várni kellett. Ezt szeretnék most lerövidíteni az új rendelettel.

– Korábban valóban hosszadalmas folyamat volt a gázkészülékek cseréje. Heteket kellett várni és akár egy hónapig is tartott az ügyintézés.

– Ráadásul a felhasználóknak is kellemetlenséget okozhatott, ha egy hétig nem volt sem gázóra, sem fűtés a lakásban – mondta érdeklődésünkre Lukács Alajos, a szolnoki Apolló 93 Gáztechnikai Szerviz és Műszaki Minősítő Kft. ügyvezető igazgatója.

– Az egyszerűsített gázkészülékcsere bevezetése azonban hozott egy kis könnyebbséget. Ennek lényege, hogyha a korábbival azonos műszaki para­méterű berendezést szerelnek fel, a füstelvezetést előírás szerint végzik, és az átalakítás nem jár a gázvezeték megbontásával, akkor nincs szükség tervezésre.

– A munka szabályszerűségét a gázszerelő igazolja. Azaz, az engedélyeztetésbe nem kell bevonni sem a szolgáltatót, sem pedig a tervezőmérnököt.

– Az egyszerűsített gázkészülékcserét azonban csak olyan kivitelező végezheti, akinek erre jogosultsága van – magyarázta az ügyvezető igazgató.

Lukács Alajos azt is kifejtette, hogy február 1-jétől újabb könnyítést vezettek be. Eszerint akkor sem kell gáztervet készíteni, ha a gázrendszerhez is hozzá kell nyúlni.

Ez esetben a tervezőmérnök ellenőrzi és igazolja, hogy a kivitelező szakszerűen végezte el a munkát.

– Jónak tartom az új rendeletet, hisz így egyszerűbbé válik a gázkészülékek cseréje és csökken az ügyintézés ideje is. Illetve ezzel kifehérítik a feketén elvégzett munkákat is – adott hangot véleményének a szakember.

– Tudvalevő ugyanis hogy a régi eljárás bonyolultsága és hosszadalmassága miatt sokan feketén szereltették fel az új készüléket. Ez azonban veszélyes, hisz senki nem ellenőrzi, hogy ki és hogyan végezte el a munkát.

– Az ügyintézési idő lerövidülésével viszont sokkal kevesebb olyan gázkészülékcsere lesz, amely nincs felülvizsgálva. Az új rendelettel a kivitelező nyilatkozik arról, hogy szakszerűen végezte el a gázkészülékcserét.

– A gázrendszer módosítása esetén pedig a tervező nyilatkozik arról, hogy az is szakszerűen lett elvégezve. A szolgáltató, miután lejelentették feléjük a munkát, utólag ellenőrizheti azt. A negyedik szereplő az üzembe helyező, aki a kazánt és a hozzá kapcsolódó fűtési, gáz- és elektromos rendszert egységében vizsgálja.

– Beszabályozza, beüzemeli a készüléket, tanácsokkal ellátva átadja a megrendelőnek és mindent dokumentál. Az ellenőrzés több irányból történik, a készülékcsere mégis megvan a legtöbb esetben egy nap alatt – tette hozzá.

– Valóban hosszadalmas folyamat volt eddig a gázkészülékek cseréje. Szolnokon például nincs tervengedélyezés a Tigáz részéről – mondta honlapunknak egy neve elhallgatását kérő megyei tervezőmérnök.

– Debrecennel, Cegléddel és Nyíregyházával kell leveleznünk, attól függően, hogy hová tartozik a település. Így minimum két-­három hét, mire engedélyeznek egy gáztervet – tette hozzá.

– Magam kissé veszélyesnek tartom, hogy a szolgáltatót nem kell bevonni a cserébe. Ráadásul ők ezt ingyenesen végezték. Most viszont tervezőt kell hívni, akinek fizetni kell azért, hogy jóváhagyja a cserét.

– Úgy gondolom, a készülékek feketén való felszerelésében, vagyis a nem megfelelő kivitelezésben eddig pont a szolgáltató volt a visszatartó erő – mondta.

Megközelítőleg hétmillió embert érint a könnyítés

A Könnyű közmű programról nemrég tartottak tájékoztatót Budapesten, ahol elhangzott, a változtatások fő célja, hogy megszüntessék a felesleges bürokráciát.

Emellett az is fontos volt, hogy továbbra is megmaradjon a szakmai kontroll, amit ezentúl a tervezőmérnökök biztosíthatnának. Őket ugyanis felsőfokú képesítésük és szakmai gyakorlatuk alkalmassá teszi a feladatra.

Az intézkedés minden gázfogyasztású berendezésre vonatkozik, egyebek között a kazánokra, tűzhelyekre és a vízmelegítőkre is. Bartal Tamás, ­a Minisz­terelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára elmondta, hazánkban a háztartások háromnegyede, több mint három­millió lakás és iroda gázzal fűtött.

A változások így megközelítőleg hétmillió embert és több százezer céget érinthetnek.