Újabb defibrillátort fognak átadni a tornán

Évente kétszer szerveznek jótékony férfi és női amatőr és profi labdarúgótornákat, hogy annak bevételéből félautomata defibrillátort vásárolhassanak.

Azokat azután intézményeknek adják az ötletgazdák, szervezők, Monoki Sándor, Berta László és Rapi István.

– Mentősként tudom, mennyire fontos, hogy amíg kiérkezünk egy eszméletlen beteghez, az ott lévők elkezdjék az újraélesztését. Innen is jött a defibrillátor adományozásának az ötlete – idézi a kezdeteket Monoki Sándor.

Az elképzelésük megvalósításához segítőkre is találtak, így kaptak már támogatást az önkormányzattól is, de a legtöbb bevétel a jótékony tornákon folyik be. Eddig egy-egy újraélesztő készüléket vásároltak három helyi iskolának és a Kisújszállási SE-nek. A nyári tornán már elkezdték a gyűjtést a Kumánia fürdőnek, s ezt a Szilveszter Kupán folytatják.

December 27-én amatőr versennyel indulnak, 28–30-a között pedig profi csapatok mérik össze tudásukat a Móricz Zsigmond Református Kollégium tornatermében. December 30-án 17 órakor, a torna zárasakor pedig átadják az újabb, immár ötödik defibrillátort a Kumánia fürdőnek.