Újabb fejlesztés kezdődött a Czakókert környékén

Látványos átalakuláson megy keresztül napjainkban az egykoron Czakókertnek nevezett, ma már Véső úthoz köthető városrész. A megyeszékhelyen a térség legjelentősebb beruházása ez a szintén folyamatban lévő tiszaligeti strandfürdő-átépítési, valamint a Mester úti városrész-rehabilitációs projektek mellett.

Idén ősztől lesz látogatható a megyeszékhely egyik jelentősen átépített és modernizált uszodája és nagyfürdője, a Véső úti MÁV-strand – erről a napokban tudósítottunk. Beszámoltunk arról is, hogy a MÁV Sportcentrum része a már használatba vett B. Nagy Pál vívó- és kosárcsarnok, továbbá az épülő Atlétikai Centrum, a már készen álló Kék-Fehér Szálló és Étterem, illetve az említett strand. A Véső úti sportkomplexumot a közeljövőben járatos busszal is meg lehet közelíteni – az utakat, a buszmegállókat és a buszfordulót is már kiépítették, a méretes, mintegy kétszáz férőhelyes parkolóterület félkész állapotban van.

Ha nem is elsősorban a sportolás és a szabadidős kikapcsolódás miatt – ám azok kiszolgálására is –, mint inkább a városrész lakosságának javára válik a sportlétesítmény átépítésével egyidejűleg zajló újabb fejlesztés is. Megkezdődtek ugyanis a Véső utat és környékét érintő vízvédelmi hálózat kiépítésének munkálatai.

A beruházás a térség bel- és csapadékvíz-kezelési problémáira ad megoldást, valamint lehetővé teszi az épülő Véső úti sportkomplexum létesítményeinek biztonságos vízelvezetését és hálózatra kapcsolását. A Véső úti térség rehabilitációja több infrastrukturális és közműlétesítmény fejlesztését, kiépítését vonzza magával.

A sporttelepen új úthálózat, parkolók és épületek kerülnek kialakításra, melyek jelentősen megnövelik a csapadékvízhozamot a vízgyűjtő területen. A projekt keretében kiépülő hálózat biztosítja majd a megújuló sportkomplexum és strandfürdő, valamint a Horog, a Hant, a Kőrösi és a Lomb utcák által határolt területeken keletkező csapadékvizek biztonságos elvezetését. Ezen vizeket a Görbe-ér fogadja majd be, ennek mederkotrása szintén a projekt részét képezi.

A Duna Aszfalt Kft. a kö­zelmúltban megkezdte a kivitelezési munkálatokat, melyek kapcsán az elkövetkezendő időkben helyenként utca- és útlezárásokra kell számítani. A közel ötszázmillió forintos fejlesztésnek köszönhetően a VCSM ZRt. üzemeltetésében lévő egyesített rendszerű csatornák terhelése csökken, melynek előnyét nemcsak a Véső úti térségben élők, hanem a környező városrészben lakók is élvezhetik majd.

A beruházás várhatóan idén decemberre készül el.