Újabb három térfigyelőt szerelnek fel Csataszögön

A központban eddig két térfigyelő segítségével ügyeltek az önkormányzathoz tartozó területen a rendre.

Bár a faluban jó a közbiztonság, most mégis bővítik a kameraparkot további három készülékkel, melyeket már meg is rendeltek. Mint azt Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elmondta, az öt kamerával végig belátják a területet, a művelődési ház környékét és a hivatal melletti játszóteret is, így elejét tudják venni az esetleges rongálásoknak, vagy a tavalyi esethez hasonló viráglopásnak. Eleve a kamerák megléte is visszatartó erő.