Újabb különleges fajárgányt készített a tiszaörsi alkotó

Villámgyorsan készülnek az újabb és újabb járműcsodák Puskás Istvánnál. Tavasszal számoltunk be arról, hogy egy Volkswagen „hippibuszt” készített az országszerte ismert Puskás István, a most augusztusi veterán és különleges járművek találkozóján pedig már egy másik, szintén fából összeállított alkotását is bemutatta.

Minden évben a téli hónapokban zajlik a munka Puskás István műhelyében, hogy pár hét, néhány hónap alkotás után egymásra licitáló, hajmeresztő alkotásokkal sokkolja a közvéleményt. Aki ismeri a tiszaörsi ezermestert, az tudja, hogy számára nincs lehetetlen. Gurult már ki a műhelyéből traktor, motor, kerékpár, csopper, autó és mikrobusz is – mind-mind fából! Legutóbb a hetvenes évek szimbolikus „hippijárgányát" készítette el, mellyel a tiszaörsi járműtalálkozón is összefutottunk. – Ez már nem az, amit év elején láthattak. Az első iránt nagy volt az érdeklődés, új gazdája lett, ez már a második ilyen kisbusz – fogadott széles mosollyal Puskás István. – Már ennek is van tulajdonosa, és készül a harmadik darab, a napokban éppen azon dolgozom, nemsokára végzek vele – jegyezte meg. A „hippibusz" mellett egy másik fajárgány körül forgolódtak sokan, kisebb csoportosulás alakult ki, egymás után készültek a fényképek. Egy famotort is készített az ezermester, saját bevallása szerint három hónapig dolgozott rajta. Közel állnak hozzá a kétkerekű járgányok, ezért döntött úgy, hogy egy új motorkerékpárt is készít, még működőképes Polski-motort is tudott szerezni hozzá. Azt is megtudtuk, hogy természetesen az új járgány sem lóg ki a sorból, abszolút működőképes – mint ahogy Puskás István összes eddigi munkája. Hiszen a működőképes fajárgányok már egybeforrtak a nevével, nem hiába ismeri úgy a fél ország, mint a Famotoros, vagy Fatraktoros… A hajtás és a váz elkészítése feladja a leckét a találékony ezermesternek – Mint minden eddigi munkámnál, ebben az esetben is az összeszerelés volt a legnehezebb, a gép köré építeni a vázat – magyarázta Puskás István, miközben a kedvünkért felült a látványos fajárgányra. – Sokan azt hiszik, a kerekek elkészítése a legnehezebb munkafolyamat, pedig az már elég könnyen megy, azonban a hajtás és a jármű vázának összehozása minden alkalommal feladja a leckét, de szerencsére mindig van megoldás a feladványra – összegzett mosolyogva az ezermester.